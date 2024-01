Rema 1000 er nu for alvor gået i gang med at rulle nye butikker ud i de forhenværende Aldi-lokaler.

Inden 2024 er omme skal det munde ud i, at Rema 1000 er vokset med 70 butikker på et år. Og formålet er ikke til at tage fejl af, vurderer Mogens Bjerre, lektor på CBS.

»Rema 1000 vil sætte alle konkurrenterne til vægs,« siger Mogens Bjerre:

»Når du udvider med 70 butikker på 12 måneder - det er et meget højt tempo - er det naturligvis for at overtage positionen som markedsleder. Rema 1000 vil ganske enkelt være Danmarks største supermarkedskæde.«

Hvorfor betyder det noget?

»At være markedsleder er en rigtig attraktiv position. Mange ting bliver nemmere - du har en større rækkevidde, du kan formentlig købe billigere ind, og du har en position offentligt, som ikke er til at tage fejl af,« siger Mogens Bjerre.

Umiddelbart vurderer Mogens Bjerre, at Rema 1000 har haft så lang tid til at forberede sig på overtagelsen af Aldi-butikkerne, at at det kommer til at gå smertefrit.

»Men jeg er spændt på det her med, at du skal inkorporere så mange nye medarbejdere. Der er en stor opgave i at sikre, at den kultur, der hersker i Rema 1000, også kommer til at være til stede i de her nye butikker,« siger Mogens Bjerre:

»For mig at se er det nok den største potentielle udfordring.«

B.T. talte tirsdag med Rema 1000s direktør, Henrik Burkal. Her lød det:

»Vi kommer cirka til at åbne to butikker om ugen resten af året, og der er da ingen tvivl om, at det er en stor opgave. Men jeg synes, vi har fundet en god metode og lagt en god plan, som sikrer, at vi får gennemført det på en ordentlig måde,« siger Henrik Burkal:

»Den her udrulning kommer til at sikre, at vi kommer tættere på rigtig mange danskere og møder dem, hvor de er i hverdagen.«

Men det handler vel også om, at I vil have penge i kassen. Hvordan kommer kunderne til at mærke den her udvidelse?

»Ud over at vi kommer tættere på mange danskere, bliver vi også mere attraktive for leverandører, fordi vi får flere butikker. Det gør, at vi kan købe billigere ind og blive mere konkurrencedygtige på prisen,« siger Henrik Burkal:

»Jeg vil sige noget konkret om, hvad vi kommer med til kunderne i 2024. Men der er ingen tvivl om, at den her udvidelse stiller os bedre.«