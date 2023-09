Salling Group-kæderne Netto, Føtex og Bilka har fredag skudt gang i en storstilet kampagne under parolen ‘priskrig’, hvor koncernen sænker prisen på 100 varer og garanterer, at de ikke vil kunne fås billigere hos konkurrenterne.

Et tiltag, der for alvor kan banke gang i priskonkurrencen blandt supermarkederne, vurderer Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

»Jeg tror virkelig, der er lagt op til priskrig nu. Salling Group henvender sig direkte til kunderne med et meget stærkt budskab, som ikke er til at tage fejl af,« siger Bruno Christensen:

»De mener det her alvorligt. Og jeg er ret sikker på, at vi får kraftige reaktioner fra konkurrenterne. I den her branche handler det om at overgå hinanden, det er virkelig sådan, det fungerer. Så jeg tror, vi får priskrig på langt flere end de her 100 varer.«

Hvorfor tror du, Salling Group går ud med så aggressivt et budskab?

»Der har været sindssygt meget uro på dagligvaremarkedet det seneste år. Især Rema 1000’s opkøb af Aldi har givet uro,« siger Bruno Christensen:

»Salling Group har fået en ny topledelse, som har et behov for at manifestere sig. Den bedste måde at gøre det på er prisen. Salling Group siger direkte: ‘Kig på os’.«

Salling Groups udspil er blot det seneste i en længere række af lignende priskampagner fra både Salling Group selv og en række af konkurrenterne.

Alligevel er fødevarepriserne ikke faldet nævneværdigt i Danmark.

Gør det dig ikke lidt skeptisk, når du ser sådan en kampagne?

»Lige her er jeg faktisk ikke så skeptisk. Salling Group er et meget stort skib, som nu sætter alle sejl ind for at levere på den her kampagne. Jeg tror godt, du kan forvente, at de kommer til at levere på det her budskab,« siger Bruno Christensen:

»Og det vil tvinge konurrenterne til at reagere.«

Hos Coop, som er Salling Groups største konkurrent, affejer man mere eller mindre priskrig-kampagnenen.

»Det er ikke en liste med varer, vi kommer til at rette ind efter. Vi har fokus på vores egne kampagner og vores egne prisnedsættelser,« siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop:

»Jeg ser mest det her som et markedsføringsbudksab fra Salling Group.«