Mascha Vang kritiserer bilforhandleren Ford i sagen om de manglende Tinka-huer. Hun opfordrer bilproducenten til at få fremstillet et stort antal huer omgående.

Manglen på Tinka-huer har ramt bilproducenten Ford som en shitstorm, og nu går den kendte blogger Mascha Vang også ind i sagen.

I et blogindlæg fortæller hun om sin egen desperate jagt på en Tinka-hue til sin datter og forsvarer de forældre, der føler sig snydt af Fords marketingsstunt.

»Ja, der findes værre ting i verden, der er faktisk børn der dør i Afrika, det har jeg selv set. Men nu handler det ikke om det, det handler ikke om curlingforældre og first world problems. Det handler om genial marketing, der naturligvis skal leve op til forventningerne,« skriver hun i blogindlægget, der kan læses her.

Hvis du er forælder til et barn i nissehue-alderen, så ved du formentlig alt om Tinka-huer og Tinka-kort, men hvis du ikke har børn - eller lige er vendt hjem fra en jordomsejling - så er her et kort referat af sagen:

I forbindelse med julekalenderen 'Tinka og Kongespillet' har TV2 lavet et samarbejde med Ford og Coop. Børn kan købe en bog til 40 kroner og hver gang deres forældre handler for mere end 100 kroner i , Kvickly, SuperBrugsen eller DagligBrugsen får de nogle kort med motiver fra julekalenderen.

Hvis de er så heldige at få et kort med et billede af Tinkas hue, kan de gå ned i deres lokale Ford-forhandler og få en ægte Tinka-hue.

Problemet er, at Ford er løbet tør for huer, og derfor er mange børn gået forgæves med deres Tinka-kort. Det får forældre landet over til at beskylde Ford for ikke at leve op til deres løfter til børnene.

Blogger og tv-personlighed Mascha Vang fotograferet på sit kontor i København fredag den 25. september 2015. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Blogger og tv-personlighed Mascha Vang fotograferet på sit kontor i København fredag den 25. september 2015. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

En af de forældre der raser, er bloggeren Mascha Vang der med 222.000 følgere på Instragram er en af landet største influencere.

»Selv en ny praktikant i marketingsafdelingen kan tænke sig til, at der skal være minimum lige så mange huer som der er nissehuekort. Hellere for mange end for få, for hvem i hele hule helvede ønsker en shitstorm om at skuffe børn op til jul? Nobody! Troede man.«

Ford forklarer at efterspørgslen har været større end forventet og forsvarer sig med, at de har produceret 55.000 huer - svarende til at 5,5 procent af alle børn i alderen to-15 år har fået en gratis hue magen til den Tinka har på i TV2s populære julekalender.

Mascha Vang giver ikke meget for den forklaring.

Hun argumenterer for, at huen ikke har været gratis, da forældrene har lagt alle deres køb hos Coop og iøvrigt betalt 40 kroner for et samlealbum. Derfor har hun en klar opfordring til Ford og Coop.

»Få nogen til at sy dem NU, og betal det det koster. Det kan umuligt være en shitstorm værd at spare på den front. Om så hele marketing skulle sidde og lime filttrekanter fra nu og til juleaften, så var de fandme blevet sat i sving hvis det var min biks,« skriver hun.

I blogindlægget fortæller Mashca Vang, at det er lykkedes hende at skaffe en af de eftertragtede Tinka-huer til sin datter Hollie Nolia på 7 år.

På det sociale medie Instagram har hun lagt adskillige billeder af datteren og hue op.