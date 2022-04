Boligpriserne har i månedsvis buldret derudad, mens lejligheder, huse og sommerhuse har skiftet hænder i et væk.

Men nu lader det til, at priserne er toppet i flere af landets store byer.

Sådan ser det i hvert fald ud, når man kigger på udviklingen i den gennemsnitlige kvadratmeterpris på de villaer og rækkehuse, som udbydes til salg i byer som København og Odense.

Eksempelvis toppede kvadratmeterprisen på udbudte huse og rækkehuse i den fynske hovedstad ifølge helt nye tal fra Boliga.dk i marts, hvor den ramte 21.384 kroner.

Til sammenligning var den gennemsnitlige udbudspris faldet til 21.073 kroner pr. kvadratmeter i begyndelsen af april.

»Vi regner med, modsat for bare to måneder siden, at boligmarkedet kommer til at bremse mere op,« siger Mira Lie Nielsen, boligøkonom hos Nykredit.

Med andre ord tyder det altså på, at toppen er nået i forhold til boligpriser og antal bolighandler. Men det er ikke lig med en egentlig krise på boligmarkedet, understreger boligøkonomen.

»Det vil være en gradvis proces, vi vil ikke se priser, der vil rasle ned,« siger Mira Lie Nielsen.

At der så småt er en vending på vej på boligmarkedet, passer da også fint sammen med udviklingen i antallet af boliger på markedet.

Det er nemlig efter at have ligget nogenlunde stabilt de første tre måneder af året igen stigende, viser tal fra Boliga.dk.

Der var ved indgangen til april 527 villaer og rækkehuse til salg i Odense.

Det tal har ellers ligget på omkring 500 i månederne januar, februar og marts, og det stigende antal boliger stemmer godt overens med den opbremsning, der sker i markedet.

»Det er handlerne, der bremser op nu. I lang tid blev det, der blev sat til salg, solgt hurtigt,« siger Mira Lie Nielsen.

Tendensen genkender ejendomsmægler Henrik Christoffersen, der er indehaver af flere Home-butikker, blandt andet på Skibhusvej i Odense.

»Når man sætter nye huse til salg, er der ikke samme efterspørgsel, som tidligere,« siger han.

Han oplever til gengæld, at der generelt er stor forståelse for, at stigende energipriser og krigen i Ukraine giver et mere tilbageholdent boligmarked.

»Det går stadig godt, det er bare ikke så ekstatisk som under corona,« siger han.

På landsplan er der dog stadig tale om stigende udbudspriser.

Opbremsningen på markedet for huse og rækkehuse ser altså foreløbig ud til kun at være på vej i de større byer.