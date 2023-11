Den administrerende direktør og serieiværksætter Martin Thorborg mærker i dag konsekvenserne af, at han mandag udtalte, at han er imod den nye top-topskat, og at han vil sætte sin økonomi sammen, så han undgår at betale den.

Eller rettere: Martin Thorborgs hustru Jannie Buch Thorborg mærker konsekvenserne.

På det sociale medie X har Martin Thorborg delt et opslag med et eksempel på, at et af hans hustrus hoteller har fået en dårlig anmeldelse, og at anmelderen begrunder med Martin Thorborgs udtalelser.

»Det er ikke gratis at deltage i den offentlige debat, lige nu betyder det flere dårlig anmeldelser til min kones hoteller,« skriver Martin Thorborg på X.

Serieiværksætteren Martin Thorborg har udtalt sig meget kritisk om top-topskat. Foto: Linda Kastrup Vis mere Serieiværksætteren Martin Thorborg har udtalt sig meget kritisk om top-topskat. Foto: Linda Kastrup

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Martin Thorborg.