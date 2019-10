Grænsehandel har i årtier været synonym med en tur til Tyskland efter billige bajere og sodavand. Men nu er ture til Sverige i stigende grad også blevet ganske attraktive for de danske forbrugere.

Den svenske krone er nemlig faldet så kraftigt, at man lige nu kan få 100 svenske kroner for lige i underkanten af 70 danske.

Det betyder, at der er rigtig gode muligheder for at spare en hel del penge – især hvis du køber stort ind.

Og det er en mulighed, som rigtig mange danskere benytter sig af. Martin, May og Camilla fortæller her, hvordan de sparer store beløber på at rejse til Sverige.

Martin Duckert Hansen fra Amager er ofte i Sverige. Især priserne på tøj og madvarer kan lokke ham over sundet. Foto: Privat Vis mere Martin Duckert Hansen fra Amager er ofte i Sverige. Især priserne på tøj og madvarer kan lokke ham over sundet. Foto: Privat

Martin Duckert Hansen, 35, Amager, tjener

»Jeg tager til Sverige og shopper omkring en gang om måneden. Det er jo helt sindssygt billigt derovre. For det meste køber jeg enten tøj eller madvarer, og den ene gang slæbte jeg jo satanedeme Ikea-poser hjem med varer,« fortæller Martin Duckert Hansen.

»Når jeg bruger omkring 1.000 kroner i Sverige på tøj eller mad, så ville de samme varer have kostet 1.500 kroner i Danmark.«

»Svenskerne har også større udvalg i butikkerne, og blandt andet pålægspakkerne er større, så man får bare mere for pengene.«

May Holm bor på Sydhavnen. Hun fortæller, at det oftest er tøj, som hun tager til Sverige for at spare penge på. Foto: Privat Vis mere May Holm bor på Sydhavnen. Hun fortæller, at det oftest er tøj, som hun tager til Sverige for at spare penge på. Foto: Privat

May Holm, 37, Sydhavnen, blogger

»Jeg køber for det meste tøj til mig selv, når jeg shopper i Sverige. Det er bare billigere, end hvis jeg skulle købe det i Danmark. Tidligere, da mit yngste barn på fem var mindre, tog jeg tit med min mødregruppe til Sverige og købte babymad og babytøj,« fortæller May Holm.

»I gennemsnit vil jeg tro, at jeg har sparet omkring 25 procent sammenlignet med, hvad det ville have kostet i Danmark. Og tit har de også nogle unikke varer, som man ikke kan få i Danmark.«

»Det er også hyggeligt at tage en tur til Sverige. Det er lidt eksotisk at komme til udlandet, og hvis man så samtidigt kan spare noget, så er det bare ekstra godt,« siger hun.

Camilla Teresa Dyreborg Bielski, 24, København, studerende

»De gange jeg har været i Sverige for at handle, har det selvfølgelig været, fordi det var billigt. Sidste gang jeg var der sammen med to veninder, gik jeg især efter tøj, slik og indretningsting,« siger Camilla Teresa Dyreborg Bielski.

»Jeg brugte omkring 1.200 danske kroner sidste gang, og der sparede jeg omkring 500 kroner i forhold til de danske priser.«

»Den lave kurs gør det mere attraktivt, for man kan få mange af de samme ting, og nogle gange også nogle helt andre mærker. Sverige ligger ikke særligt langt væk, og det er meget overskueligt, at man hurtigt kan være derovre, spare penge og så tilbage igen,« siger hun.