Mens der sker store omvæltninger på markedet for nye biler, er 2023 på vej til at blive et af de bedste år nogensinde for brugte biler.

Men også salget af nye biler er i slutningen af 2023 godt på vej i forhold til et svagt 2022.

Danskerne fortsætter nemlig med at købe i stort tal.

I november blev der således solgt 16.361 nye personbiler, hvilket er en stigning på hele 24 procent i forhold til samme måned sidste år.

Dermed ryger årets samlede salgsantal op på 154.198, og det betyder faktisk, at bilbranchen allerede har overgået hele 2022, hvor der blev solgt 149.281 personbiler.

Det peger i retning af, at stigningen for de 12 måneder vil lande på 15 procent, vurderer Brian Friis Helmer, som er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank.

Men det er ikke kun de nye biler, der bliver langet over disken i et højere tempo end tidligere.

Også på brugtvognsmarkedet er der fart på. Det viser andre nye tal fra Danmarks Statistik.

Dem har man set på hos Bilbasen, og man konstaterer fredag, at der i november blev foretaget 46.636 handler, hvilket er en fortsættelse af en positiv tendens.

Samlet er der nemlig nu foretaget 542.879 transaktioner i januar til november i år mod 522.309 i samme periode sidste år, og det er en stigning på 3,8 procent, konstaterer Jan Lang, som er head of market insights hos Schibsted, der står bag Bilbasen.

Der kommer flere og flere nye elbiler i Danmark. Foto: Justin Sullivan/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Der kommer flere og flere nye elbiler i Danmark. Foto: Justin Sullivan/AFP/Ritzau Scanpix

Jan Lang forklarer samtidig, at omsætningen i 2023 ser ud til at blive den næstbedste nogensinde for brugtbilsmarkedet – kun overgået af 2021.

Og når det er særdeles bemærkelsesværdigt, så skyldes det, at de store internationale bilproducenter i 2020 og 2021 i forbindelse med coronapandemien havde store vanskeligheder med at skaffe materialer og dermed levere nye biler til kunder verden over.

De vanskeligheder er nu overstået, men alligevel fortsætter markedet for brugte biler med at brage frem.

Hvad er grunden til, at det går så godt lige nu?

»Det skyldes priserne. Man får rigtig meget brugt bil for pengene i øjeblikket, og det har danskerne opdaget,« siger Jan Lang til B.T.

»Elbiler er billige at eje, og danskerne vil gerne købe dem. Og det har bidraget til salget, at der nu er kommet en fjerde biltype ved siden af benzin-, diesel- og plugin-hybridbilerne,« tilføjer han.

Og at priserne er faldende – både på brugte og nye elbiler – er veldokumenteret. B.T. har ved flere lejligheder beskrevet, hvordan forskellige bilmærker har sat priserne voldsomt ned.

Året blev således skudt i gang, da Tesla høvlede omkring en fjerdel af prisen på de populære Model Y og Model 3. Og siden har konkurrenterne reageret med prisfald og kampagner.

Senest har Volkswagen og Voyah sat prisen på henholdsvis ID.7 og Free – nye modeller, som end ikke er kommet til Danmark – mærkbart ned.

Det har i sagens natur fået prisen på brugte elbiler til at falde, og hver eneste uge justerer forhandlerne prisen på mange elbiler ned med gennemsnitligt cirka 10.000 kroner, viser ugerapporter fra Bilbasen.

Jan Lang konstaterer, at brugte elbiler nu handles i prisindeks 73,2 i forhold til prisen på tilsvarende modeller i fjerde kvartal af 2021.

Det betyder i konkrete tal, at en brugt bil, eksempelvis en Tesla Model 3, som i november 2022 kostede 330.000 kroner i dag kan købes i en tilsvarende alder og stand for cirka 245.000 kroner.

Og Jan Lang forventer, at de gode tider for brugtbilmarkedet fortsætter ind i det nye år.

»Jeg forventer samme, høje niveau i 2024. Der er ikke udsigt til grundlæggende forandrede forhold i 2024,« konstaterer Jan Lang.