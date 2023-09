Salling Group går fredag morgen i luften med kampagnen 'priskrig', hvor de, på tværs af Netto, Bilka og Føtex, sænker priserne på 100 varer og garanterer, at de 100 varer ikke vil kunne fås billigere hos konkurrenterne.

I hvert fald ikke målt på normalprisen.

Og selvom det lyder som et tiltag, der kan presse priserne ned til gavn for kunderne, møder kampagnen kritik fra Mogens Bjerre, forsker i detailhandel og lektor på Copenhagen Business School, CBS.

»Det er et slag i luften og en meget tynd kop te, hvis du spørger mig. Hvis man går ud med en kampagne, som hedder priskrig, og det så handler om normalpriser, går luften af ballonen,« siger Mogens Bjerre:

»Hvis man skal sammenligne med noget og virkelig trykke priser ned, må tilbudskampagnerne være med. Det her er jo ikke priskrig.«

Helt generelt er Mogens Bjerre forundret over, at Salling Group fremturer så markant med kampagnen og selv bruger ordet 'priskrig'.

»Salling Group er fanget i deres eget spil. De har talt meget om priser, og så skal de jo komme med et eller andet. Men det er ikke målrettet en konkret gruppe som børnefamilier eller unge enlige, så det tyder på, man har set, hvad man kunne få igennem hos leverandørerne, og så går man med det,« siger Mogens Bjerre:

»Det undrer mig, at Salling Group går den her vej og taler om pris i stedet for andre værdier. Det er den evige kværn. Og jeg synes, det er tyndt. Jeg er ikke overbevist. Det her tiltag er ikke det, jeg opfatter som priskrig.«

Hos Salling Group forklarer Mark H. Nielsen, direktør for Bilka-kæden, hvorfor man har valgt at køre kampagnen på normalpriser.

»Grunden til, vi ikke taler om kampagnepriser, skyldes dels, at kampagner kun kører i kortere perioder, dels at vi alligevel som regel er de billigste på kampagner,« siger Mark H. Nielsen:

»Når vi kalder det priskrig, skyldes det i særdeleshed, at det omhandler normalpriser.«

I forhold til Mogens Bjerres forundring over Salling Groups skarpe fokus på priser, lyder svaret:

»Vi er fortsat stærkt optaget af en lang række andre dagsordener, blandt andet klima, som vi investerer stort i. Men det blander vi ikke sammen med budskabet om priskrig, som primært er et tiltag til gavn for kunderne.«