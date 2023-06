Inflationen har taget et kraftigt dyk i tre af EUs største økonomier.

I Tyskland aftog inflationen fra 7,2 procent i april til 6,1 procent i maj målt op mod samme måned året før. Markedet havde forventet, at inflationen ville falde til 6,5 procent, så der er tale om en positiv overraskelse.

Også i Frankrig og Spanien faldt inflationen mærkbart.

I Spanien landede inflationen i maj på 3,2 procent mod 4,1 procent i april, og i Spanien dykkede inflationen fra 5,9 procent i april til 5,1 procent i maj.

Den faldende inflation indikerer, at medicinen fra Den Europæiske Centralbank (ECB) i form af store tabletter med rentestigninger begynder at virke på den inflationssyge patient.

Nyheden fik renterne til at at falde en smule, men inflationen – navnlig den såkaldte kerneinflation (inflation fratrukket energi og ikkeforarbejdede fødevarer) – er stadig så høj, at Danske Bank forventer, at ECB vil skrue renterne yderligere i vejret for at banke kerneinflationen ned på to procent.

»Den lavere inflation ændrer ikke på vores forventninger til renteudviklingen,« siger chefanalytiker i Danske Bank Bjørn Tangaa Sillemann.

På rette spor. Inflationen falder, men ECB-chef Christine Lagarde vil ifølge Danske Bank hæve renten fra 3,25 procent til 4,0 procent de kommende måneder, før rentetoppen er nået. Foto: Chip Somodevilla/AFP/Ritzau Scanpix

Danske Bank vurderer, at ECB vil sætte renten op med tre gange 0,25 procentpoint ved de tre næste rentemøder, så renten vil toppe på 4,0 procent i september.

Det er hovedsageligt priserne på energi og fødevarer, der har sendt inflationen nedad.

Det er godt nyt for forbrugerne, som dermed får øget deres købekraft, bemærker Bjørn Tangaa Sillemann.

»Lønmodtagerne har også fået pæne lønstigninger, så de har fået flere penge mellem hænderne. På den anden side betyder det, at forbrugerne er med til at holde prispresset oppe. Det betyder, at det bliver lidt sværere at få kerneinflationen ned,« siger han.

Torsdag kommer der inflationstal for hele euroområdet. De seneste tal viste, at inflationen var syv procent i april.

Forventningen er, at inflationen kommer til at dykke til 6,3 procent i maj i euroområdet.

I Dansk Industri kalder cheføkonom Allan Sørensen inflationstallene fra Tyskland for ‘utroligt positive inflationsnyheder’.

»Der er tegn på en klar opbremsning i inflationen, når vi ser på prisudviklingen over den seneste måned. Fortsætter tendensen med stabile priser, vil inflationen falde til to-tre procent i løbet af efteråret,« skriver Allan Sørensen i en kommentar.