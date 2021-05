Han troede egentlig, han var ude i god tid.

I marts begyndte Marius Jensen og hans kæreste at lede efter altanmøbler, så de kunne nyde sommeren på deres nye altan. 31. marts lagde de en ordre hos Jysk på to stole, et bord og nogle hynder.

»Da jeg fik ordrebekræftelsen stod der, at der ville gå fem til ti hverdage, før de ville blive leveret, og det tænkte jeg var helt fint, for altanen var jo heller ikke klar endnu,« fortæller han.

Men Marius Jensen skulle vise sig at vente i langt længere tid.

3. maj får Marius Jensen den tredje besked om, at hans varer er forsinkede. Denne gang lyder meldingen, at han skal vente til september. Foto: Screendump

7. april får han at vide, at de først kan leveres 13. maj. En uge senere lyder meldingen, at det først kan blive 18. maj, og 3. maj får Marius Jensen endnu en sms.

Denne gang lyder meldingen, at han først kan få møblerne leveret 1. september – altså, når sommeren er forbi.

»Det fik mig lidt op i det røde felt, må jeg sige. Det synes jeg godt nok er hul i hovedet,« lyder det fra Marius Jensen.

Han er især fortørnet over, at han selv skal ringe til kundeservice i Jysk for at få uddybet, hvorfor hans ordre er gået fra en leveringstid på fem til ti hverdage til fem måneder.

Det er denne stol, som Marius Jensen har bestilt. På hjemmesiden står der, den er på lager i 10 butikker. Foto: Screendump

»Hvis de gerne vil tage hånd om deres kunder, hvorfor ringer de så ikke og fortæller mig om det, uddyber årsagen eller tilbyder mig kompensation? Det forstår jeg ikke,« siger Marius Jensen.

I kundeservice fortæller de ham, at den flere måneder lange leveringstid skyldes, at varerne er i restordre. Men Marius Jensen har flere gange oplevet, at der reklameres for varerne i deres tilbudsavis.

Når han scroller gennem deres hjemmeside kan han også se, at nogle af varerne skulle være tilgængelige i flere varehuse.

»De reklamerer for varer, jeg skal vente fem måneder på. Det er hul i hovedet. Det er mærkeligt at reklamere for noget, som angiveligt ikke er på lager noget sted,« siger han.

Marius Jensen forstår ikke, hvorfor butikken ikke kontakter ham og fortæller nærmere om forsinkelsen, frem for at sende ham SMS'er eller mails. Foto: Screendump

Hos Jysk har man forståelse for Marius Jensens frustration. I et skriftligt svar til B.T. skriver deres kommunikations- og pr-manager:

»Det er ikke tilfredsstillende for hverken kunden eller Jysk, at vi ikke forventer at kunne levere de pågældende havemøbler før til september. Det kan vi kun beklage. Årsagen er et stort antal onlineordrer for tiden, som desværre kan betyde forlænget leveringstid for nogle kunder,« skriver Martin Fyn Aamand.

Hvorfor kontakter I ikke en kunde i sådan en situation, frem for bare at sende en sms?

»Normalt vil vi helst ringe med besked om forsinkelse til alle vores kunder, men i travle perioder kan vi vælge at sende en sms. Det oplever vi, at de fleste kunder sætter pris på, selvom det selvfølgelig altid er træls med forsinkelser.«

Hvorfor reklamerer I stadig for varen, når kunden får at vide, at den ikke kan leveres før om fire måneder?

»I forhold til den pågældende havestol er den stadig tilgængelig på vores webshop, fordi der er et meget begrænset antal på lager i enkelte butikker. Tilbudsaviserne kan også have haft stolen med, fordi tilbudsaviserne produceres adskillige uger i forvejen,« lyder det skriftlige svar fra Jysk.

Martin Fyn Aamand forklarer desuden, at stolene ganske rigtigt er tilgængelig i få butikker, men at nogle af eksemplarerne er udstillingsmodeller, og dem vil de først sælge senere på sæsonen.

Når Marius Jensen kigger ud på den nye altan, der nu er klar til blive indtaget, bliver han frustreret. Han har derfor besluttet at få annulleret ordren hos Jysk, for det giver ikke mening for ham at vente til september, før han kan tage sin nye altan i brug.

»Der er jo masser andre, der sælger havemøbler, og så må jeg jo gå til dem, når man har sådan en dårlig oplevelse. Det er fair, at butikken ikke kan levere, men så skal de melde det klart ud fra starten,« siger Marius Jensen.