Det var forberedelserne til et hyggeligt forår på campingpladsen, der for godt en uge siden fik 42-årige Maria Konge fra Hurup til at begynde at se sig om efter et ekstra sæt havemøbler.

Sidste år købte hun havemøbler for 1.000 kroner i Jem og Fix til sin egen have, og da hun så pludselig faldt over et næsten identisk sæt til en kraftigt reduceret pris fredag eftermiddag, slog hun til på stedet.

»Jeg så havesættet på en Facebook-gruppe, hvor man kan købe brugte varer. Der kostede havemøblerne 150 kroner. Det har stået i et sommerhus, så de fejler intet,« siger Maria Konge:

»Det er det vildeste røverkøb, jeg har gjort længe. De 850 kroner, vi har sparet, kan vi bruge på noget andet sjov.«

Maria Konge følger priserne tæt og slår til på det mest gunstige tidspunkt. Foto: Privat

Og selvom der er rig mulighed for at spare penge ved at købe brugt – det vender vi tilbage til om lidt – så kan du også spare rigtig mange penge på at købe nyt til haven i de klassiske byggemarkeder i disse uger.

Lige nu rammer gennemsnitspriserne på haveudstyr som plæneklippere, trampoliner, havemøbler, drivhuse og pools nemlig bunden, viser en omfattende analyse fra Pricerunner.

Gennemsnitligt er haveudstyr billigst i marts og dyrest i juli. Køber du i marts fremfor juli, sparer du i gennemsnit 15 procent.

I mange tilfælde er besparelserne dog langt større.

»Det er jo ikke småpenge. Og det her er gennemsnitspriser. Vi ser også eksempler på, at du kan spare 50 procent,« siger Martin Andersen, direktør for Pricerunner:

»Står du og mangler en plæneklipper eller grill, er det hurtigt et par tusinde kroner, du kan spare.«

Der er en god forklaring på, at priserne rammer bunden nu og så stiger støt de kommende måneder.

»Lige nu er perioden, før det for alvor går løs med ting til haven. I april og maj kommer alle de nye modeller, og så stiger priserne,« siger Martin Andersen:

FAKTA: Om undersøgelsen Pricerunner har fulgt prisen på 3.600 produkter fordelt på de 500 mest populære produkter fra de 13 mest populære produktkategorier i hus og have gennem 2020. Det danner grundlag for en kortlægning af, hvornår gennemsnitsprisen for produkterne rammer det gennemsnitligt laveste og højeste niveau over et helt kalenderår.

»Men lige nu er det koldt, det regner, og butikkerne skal af med de gamle modeller, før sæsonen for alvor starter. Der er måske heller ikke så stor rift om den her slags ting lige nu. Og det betyder, at der er rigtig god mulighed for at gøre en god handel for de kunder, der er tidligt ude.«

Et andet sted, hvor de gamle modeller af eksempelvis plæneklippere, grill, trampoliner og havemøbler lige nu handles i stor stil, er blandt danskerne selv.

I sommeren 2020 lavede DBA et årshjul for B.T., som viser, hvornår specifikke varer er mest populære.

I marts og april er det i sær ting til haven – havemøbler, grill, havehynder, sandkasser – der går som varmt brød på markedet for brugte ting og sager.

FAKTA: Så meget kan du spare ved at købe på det rigtige tidspunkt Følgende er de måneder, hvor varekategorien er gennemsnitligt dyrest og billigst. Plæneklipper: Billigst i marts, dyrest i juli. Prisforskel: 16 % Pool: Billigst i marts, dyrest i november. Prisforskel: 21 % Trampoliner: Billigst i marts, dyrest i juli. Prisforskel: 15 % Havemøbler: Billigst i marts, dyrest i juni. Prisforskel: 19 % Drivhuse: Billigst i marts, dyrest i juni. Prisforskel: 14 % Grill: Billigst i november (næstbilligst i april), dyrest i september. Prisforskel fra dyrest til billigst: 21 % Robotplændeklippere: Billigst i november, dyrest i juni. Prisforskel: 17 % Kilde: Pricerunner.

Maria Konge fra Hurup følger med hele tiden på flere fronter for at spare så mange penge som muligt.

»Jeg bruger meget Facebooks markedsplads og lokaler sider, hvor jeg køber alt fra havemøbler til børnelegetøj. Man behøver ikke købe nyt hver gang, og man er vel lidt en krejler, når man er fra Jylland,« siger Maria Konge:

»Jeg holder også øje med tilbud i byggemarkederne. Jeg ved, at når det begynder at blive forår, så kommer der tilbud på plantekasser og alt muligt i XL Byg, Jem og Fix og Harald Nyborg. Så det er bare med at holde øje og købe på det rigtige tidspunkt. Det er jo dumt at købe en plantesæk til 20 kroner nu, hvis jeg ved at de kommer på tilbud om 14 dage.«