Mandag landede et sandt mareridtsscenarie for de danske boligejere, da Det Økonomiske Råd – også kaldet vismændene – gav deres syn på dansk økonomi lige nu.

Prognosen har tidligere lydt, at huspriserne stod til at stige med 2,2 procent i gennemsnit i 2020. Men så kom coronakrisen.

Nu lyder prognosen, at boligejerne står til en historisk nedtur. I rapporten arbejder vismændene med to scenarier.

1: Det positive scenarie, hvor Danmark gradvist åbner efter påske, vil betyde et fald i huspriserne på 8,2 procent, lyder vurderingen.

2: Det negative scenarie, hvor Danmark bliver ramt af en ny bølge af coronavirus i efteråret og endnu en gang må lukke ned. Så vil faldet ligge på 11,1 procent.

Det betyder altså, at hvis du ejer et hus til en værdi af 2,5 millioner kroner, så står det til at falde i værdi med mellem 205.000 og 277.500 kroner med et snuptag.

»Det er meget markante fald, og vi må bare håbe på, at det her ikke bliver til virkelighed,« siger Mikkel Høegh, boligøkonom i Jyske Bank.

For hvis det gør det, bliver situationen ganske alvorlig for tusinder af boligejere.

»For nogle af dem, der har købt bolig for nylig, vil det betyde, at de bliver teknisk insolvente. Det betyder, at de skylder mere i boligen, end ejendommen er værd. Det samme vil være tilfældet for boligejere, der har belånt deres bolig hårdt,« siger Mikkel Høegh:

»Det er jo først og fremmest et stort problem, hvis man overvejer at sælge, for så vil man stadigvæk skylde penge, efter boligen er solgt. Men det er også et problem, fordi vi ved, at boligejere generelt bruger langt færre penge ude i samfundet, når værdien på deres hus er faldet.«

Hvis prognosen holder, er Mikkel Høegh ikke i tvivl om, at der vil være tale om historieskrivning.

»Et prisfald på 10 procent over så kort en periode vil være historisk på det danske boligmarked,« siger Mikkel Høegh:

»I fremtiden vil man huske kartoffelkuren, finanskrisen og coronakrisen. Så stort er det, hvis det her holder.«

Selvom banken Nordea for nylig også kom med en prognose, der spåede et fald på 10 procent i huspriserne, håber Mikkel Høegh fortsat, at det kan undgås.

»Det er svært at svare på, præcist hvor slemt det bliver. Lige nu er boligmarkedet gået i stå. Men vi tror på en vis oprejsning i løbet af året,« siger Mikkel Høegh.