Den globale fødevaregigant Mondelez, der står bag Marabou, Philadelphia, Oreo, Toblerone og Tuc, har i den grad været i vælten.

De er blevet boykottet af store firmaer, efter virksomheden blev sortlistet af Ukraine.

Mondelez har fortsat sine forretninger i Rusland – og bliver dermed anklaget for at bidrage til Ruslands krigskasse.

Men nu ser det ud til, at fødevarekoncernen svarer igen.

Nyhedsbureauet Reuters har fået fat i en intern e-mail skrevet af selskabets europæiske manager Vinzenz Gruber med titlen 'En note om Norden/Rusland'.

I mailen klager den europæiske chef over, at virksomheden er blevet uretfærdigt behandlet i Norden med de seneste boykots.

Han er 'meget ked af det, der sker'.

»Det er svært for os at se vores virksomhed blive udstødt og behandlet anderledes end andre konkurrenter.«

Ifølge Gruber har flere af deres konkurrenter også aktiviteter i Rusland, og dermed er det uretfærdigt, at søgelyset er rettet mod dem.

Hvis forbrugerne havde været konsekvente og boykottet alle, ville det have ført til store problemer.

»Hvis alle mærker, der har moderselskaber, som opererer i Rusland, blev boykottet, ville der være problemer med fødevareforsyningen.«

Han nævner dog ikke nogle specifikke mærker eller virksomheder.

I Danmark har supermarkedskæderne og Dansk Erhverv bedt fødevareministeren forholde sig til spørgsmålet frem for selv at træffe beslutning om boykot, og onsdag kom der så en indstilling – dog fra Udenrigsministeriet.

Her lød det, at danske firmaer naturligvis skal følge alle regler og sanktioner (Mondelez bryder umiddelbart ingen sanktioner, red.), og skrev så:

»Der er mange hensyn at tage for virksomheder i forhold til beslutningen om fortsat handel med Rusland og med virksomheder, der agerer i Rusland. Men det er klart, at virksomhederne nøje bør overveje, hvordan de stiller sig – også selvom det er en kompleks og vanskelig situation, de befinder sig i.«

Med andre ord: Der kommer ikke nogen politisk beslutning om at boykotte produkterne fra Mondelez.

Og det fik Dansk Erhverv, som er interesseorganisation for supermarkedskæderne, til at sige:

»Hvis der skal laves noget effektivt på det her område, skal det komme fra det politiske niveau. Virksomhederne kan ikke hele tiden vurdere deres enorme varesortiment for, om der skulle være noget på en liste et sted – det må træffes en politisk beslutning om det her, og så følger vi selvfølgelig den,« siger Lasse Hamilton Heidemann, EU- og International chef for Dansk Erhverv.

Hos Rema 1000 er indstillingen, at man læner sig op ad Dansk Erhverv. Hos Salling Group lyder det, at man tolker Udenrigsministeriets svar sådan, at man skal rette sig efter EUs sanktionsliste – og altså ikke Ukraines 'sorte liste'.

Hos Coop lyder det også, at man ikke vil fjerne Mondelez' produkter.