Et kontor, et bryggers, et værelse til hver af børnene, en tv-stue og måske et hobbyrum.

Det er ikke nødvendigvis noget, der er plads til i alle familiehjem, men i landet største huse til salg lige nu kommer selv de mest pladskrævende købere ikke til at kigge langt efter ekstra kvadratmeter.

Det skriver boligvisningsiden Boliga.dk.

I de fem største huse til salg er der nemlig fra 700 og helt op til 1.200 kvadratmeter bolig at gøre godt med. Ejendommene ligger rundt om i landet og er både helt i top og noget længere nede af prisskalaen på det danske boligmarked.

Her er landets fem største huse til salg lige nu

1. Vemmeløsevej, Dalmose

Foto: Home Holbæk Vis mere Foto: Home Holbæk

35 værelser fordelt på 1.261 kvadratmeter bolig. Det er nok de færreste boligkøbere, der ville løbe tør for plads i huset på Vemmeløsevej udenfor Dalmose på Vestsjælland.

Villaen fra 1900 er i øjeblikket landets største hus udbudt til salg, og du kan købe de mange kvadratmeter for 2.295.000 kroner.

Se huset her

2. Majbølle Byvej, Majbølle

Foto: Danbolig Sakskøbing Vis mere Foto: Danbolig Sakskøbing

I Majbøllle på Østlolland får du lige over 1.100 kvadratmeter bolig at boltre dig på, hvis du køber Danmarks næststørste hus, som er udbudt til salg for 2.995.000 kroner.

Huset er et tidligere alderdomshjem, der er blevet lavet om til en bolig med plads til flere generationer og måske lidt mere; huset rummer nemlig 28 værelser.

Se huset her

3. Vedbæk Strandvej, Vedbæk

Foto: Elbæks Ejendomsmægler Vis mere Foto: Elbæks Ejendomsmægler

Huset på Vedbæk Strandvej er ikke bare stort, det er også landets dyreste hus til salg lige nu. Det skriver Boliga.dk.

Den svimlende udbudspris på 75 millioner kroner køber dig 901 kvadratmeter bolig fordelt på blandt andet 16 værelser og dertil kommer en grund, der går lige ned til Øresund.

Se huset her

4. Sønder Næstholtvej, Gødstrup

Foto: EDC Niels Kofoed & Ib Schiermer A/S, Herning Vis mere Foto: EDC Niels Kofoed & Ib Schiermer A/S, Herning

Lige nu er ti af værelserne indrettet som et “landhotel” i villaen på Sønder Næstholtvej udenfor Gødstrup i Midtjylland, der har 771 kvadratmeter bolig.

Der følger også en tennisbane med på den mere end 9.000 kvadratmeter store grund, som er til salg for 7,3 millioner kroner.

Se huset her

5. Kettingevej, Frejlev

Foto: Home Nysted Vis mere Foto: Home Nysted

Engang var det gule gus på Kettingevej den gamle brugs i Frejlev, men i dag er det en bolig på 770 kvadratmeter. Det gør hjemmet til det femte største hus udbudt til salg lige nu.

Villaen har 21 værelser, der i dag blandt andet bliver brugt som Bed & Breakfast - hele molevitten koster 2.695.000 kroner.

Se huset her