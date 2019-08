Er indtægten en SU - og hvad end et job i fritids-kaliberen indbringer, er der næppe plads til de helt store armbevægelser på boligfronten.

Og det afspejler sig på boligmarkedet.

Med eksamensperioden overstået og nylig besked om, hvor man eventuelt skal starte studier efter sommerferien, er juli, august og september nemlig den tid på året, hvor der sælges suverænt flest små lejligheder i København og Aarhus.

Det viser tal fra de seneste fem års lejlighedshandler fra Boliga.dk.

I september og august er der således i gennemsnit solgt i omegnen af 200 ét-værelses ejerlejligheder i København, mens der resten af året sælges mellem 115 og 165 pr. måned.

I Aarhus er august-måned også højdespringeren, når det kommer til ét-værelses lejligheder.

Over de seneste fem år er der nemlig i gennemsnit solgt 86 lejligheder i måneden op til studiestart, mens der - når det går trægest - kun er solgt 29 i december.

»Der er en klar sammenhæng mellem studiestart og øget salg af små og mindre lejligheder,« siger Henrik Hauthorn Jensen, der er boligmarkedsanalytiker hos mæglerkæden Home.

»Vores tal for forældrekøb af lejligheder viser hvert år, at august er højsæson - men også i juli og september er der gang i den. Vi kan også se, at de mindre lejligheder handles til højere kvadratmeterpriser end de større,« siger han.

Ingen markante prissving

Selvom det måske kan være fristende for sælgerne af markedets mindste lejligheder, at hæve prisen når efterspørgslen er størst, viser Boliga.dks tal, at de gennemsnitlige salgskvadratmeterpriser ligger nogenlunde stabilt året igennem.

I København har det således været dyrest at købe i marts, hvor den gennemsnitlige pris er noget lige op over 31.300 kroner, mens kvadratmeterpriserne i juli til september lyder på mellem 29.700 og 30.700 kroner.*

I Aarhus er priserne på de ét-værelses også ganske stabile året igennem. Her er det dyrest at købe i april, hvor den gennemsnitlige kvadratmeterpris lyder på 28.780 kroner - og billigst i december, hvor der er blevet betalt 24.195 kroner for en tilsvarende kvadratmeter.

»Hvis man vil have foden inden for på lejlighedsmarkedet i en af universitetsbyerne, kan det være en ide at starte på lejeboligmarkedet i nogle måneder og lære byen at kende og finde ud af, hvor man helst vil købe. Det er også en god idé lige at være sikker på, at det er det rigtige studie, man er gået i gang med, inden man køber,« siger Henrik Hauthorn Jensen til Boliga.dk.

»Fordelen ved at vente er, at markedet køler lidt af over efteråret, og der kommer igen flere lejligheder til salg. Et andet godt råd kan være at opgradere forældrekøbet fra ét til to eller måske tre værelser med delevenlig indretning. Så kan man fx dele lejligheden med en studiekammerat og på den måde bo billigere samlet set. En større lejlighed er også mere 'langtidsholdbar' fx som fælles hjem sammen med en kæreste og måske et barn.«

Salget af landets større lejligheder fordeler sig mere jævnt ud over året.

I Københavns Kommune sælges der således flest lejligheder med fem værelser eller mere i marts, hvor der i gennemsnit er 129 styks, der har skiftet hænder, og færrest i december, hvor 81 handler er indgået.

*Boliga har opgjort antallet af og den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris på solgte ejerlejligheder i Københavns og Aarhus Kommune fordelt på antal rum.

Der er medtaget handler fra de seneste fem år.