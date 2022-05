Fødevarestyrelsen har tildelt Rema 1000-butik flere kritiske bemærkninger, en bøde på 22.500 kroner og den anden sure smiley i træk.

Det fremgår af en kontrolrapport udsendt af Fødevarestyrelsen.

Kontrolbesøget fandt sted 26. april i Rema 1000 på Østerbro 29A i Aalborg, og det er særligt hygiejnen, som Fødevarestyrelsen har hæftet sig ved og derved også anmærket i kontrolrapport.

Heri lyder det blandt andet:

'Der er i dag konstateret skimmellignende vækst på riste over køleindblæsning i mælkekølerum og der er konstateret skimmellignende belægninger på hylder nogle steder i mælkekøler', lyder teksten, som fortsætter:

'Der er i butik konstateret tykt lag af støv på flere hylder med fødevarer. Et par steder er der sort belægning på gulv mod pålægskøler og ved paller med drikkevarer'.

Det er ikke første gang, butikken har modtaget en sur smiley fra Fødevarestyrelsen. Det samme skete i januar i år, hvilket udløste en bøde på 15.000 kroner.

I kontrolrapporten fremgår det, at Rema 1000-butikken har gjort opmærksom på, at der bliver gjort rent – i form af gulv, omkring flaskeautomaten og under paller – tre gange om ugen i butikken.

Fremover skal rengøringen dog også omfatte hylder og blæser i kølerummet, lyder det.

B.T. har talt med kommunikationschef i Rema 1000, Jonas Schrøder, der beklager rapportens konklusioner:

»Det er absolut ikke i orden, og det er ikke den måde, vi ønsker at vise vores forretning frem. Vi går op i vores varer og priser – men også rengøring og fødevaresikkerhed.«

»Vi ser alvorligt på, at det nu er sket to gange, for kunder skal være trygge ved at handle hos os. Det er ikke acceptabelt, og vi kan kun beklage.«

Jonas Schrøder tilføjer også, at den pågældende købmand, Lars Møller, siden har meddelt, at han stopper. Schrøder ønsker dog ikke at oplyse om årsagen.

»Det er en sag mellem os. Vi er ikke en virksomhed, hvor vi uddeler røde kort. Man må gerne lave fejl, men i det her tilfælde har han selv valgt at stoppe.«

B.T. har været i kontakt med Lars Møller, men han ønsker ikke at medvirke. Hverken i forhold til kontrolrapporten eller sin opsigelse.

Jonas Schrøder kan afslutningsvis sige, at der er igangsat en proces, hvor en ny ledelse skal implementere en ny procedure, så forholdene – som Fødevarestyrelsen påpeger – bliver bragt i orden.