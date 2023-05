Et af Danmarks kendte storcentre skal nu have et nyt varetegn.

Det drejer sig om Lyngby Storcenter, der har planer om, at højhuset, der ligger oven på centret, skal laves om til et mere tidssvarende hotel.

Danske Shopping Centre, der ejer stedet, har sendt en ansøgning til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Casper Didriksen von der Ahé, der er centermanager i Lyngby Storcenter, siger:

»Jeg har glædet mig meget til endelig at kunne løfte sløret for vores fremtidige planer for højhuset, og jeg er sikker på, at ombygningen vil gøre byen endnu mere attraktiv for de lokale borgere såvel som gæster udefra.«

Det er dog nok ikke alle, der vil dele centerlederens glæde.

Den høje bygning indeholder i dag 78 lejligheder, hvoraf de 43 er udlejet. Bliver projektet til noget, vil disse lejligheder blive nedlagt.

»Vi har forståelse for, at det er en større omvæltning, hvis beboerne skal fraflytte deres hjem, og derfor vil vi også igangsætte forskellige initiativer, der vil tage hånd om beboerne og hjælpe dem videre. Lige nu ligger vores planer dog til godkendelse ved kommunen, men så snart vi ved mere, får beboerne selvfølgelig besked som de første,« siger Casper Didriksen von der Ahé.

Hvem der skal drive hotellet, er endnu uklart, men Lyngby Storcenter håber, at det kan stå klart i 2026.

Ud over cirka 200 hotelværelser skal hotellet også byde på blandt andet en rooftop-bar og nye restaurantkoncepter.