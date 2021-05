Man kan forelske sig i mange ting: Personer, sko, værktøj eller måske endda et nyt hjem. Og når lige det sker, er det med at sikre sig, at boligen også er indenfor ens økonomiske formående.

Boligmarkedet byder nemlig i den grad på ejendomme, der er lette at falde for – men som kræver en mere end almindelig velvoksen indkomst at blive ejer af.

I øjeblikket skal der således betales 60 millioner kroner for Danmarks dyrest udbudte hus, for lidt mere end det halve får du Danmarks dyreste ejerlejlighed, mens landets p.t. mest bekostelige sommerhus ”kun” lige akkurat nærmer sig 30 millioner kroners-mærket.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Det er dog ikke bare på top og bund, at der er store prisforskelle – ser man på den ene procent, der udgør toppen af de dyreste villaer, sommerhuse og ejerlejligheder til salg, er der nemlig også store millionbeløb til forskel.

På villafronten udgør top-procenten cirka 215 huse, det billigste af dem kan købes for 12,8 millioner kroner, og dermed er der altså over 47 millioner kroners forskel alene på markedets dyreste villaer.

Ejerlejligheds- og sommerhus markedet ligger noget mere samlet – om end de dyreste to gange 50 boliger, der udgør den øverste procent af priserne på hvert af de to markeder, breder sig over et prisspænd på henholdsvis 22 og 21 millioner kroner.

Se Danmarks dyreste ejendomme til salg her

Sommerhus



Skovvej 25, Hornbæk

Hornbæk er fløden på sommerhusmarkedets jordbær. Den lille by på Sjællands nordkyst udgør nemlig et af landets absolut dyreste sommer-områder, og netop derfor er det ikke så overraskende, at landets for øjeblikket dyrest udbudte fritidshus ligger her.

Sommerhuset er helt nyt – bygget i 2019 – og så rummer det syv værelser, der fordeler sig på 221 kvadratmeter. Huset byder også på en mere sjælden fornødenhed, der sikrer, at sommerferien ikke går med at holde haven grøn. Vanding af planter, bede og træer er nemlig fjernstyret.

Pris: 29.500.000 kroner

Se sommerhuset her

Sommerhus på Skovvej i Hornbæk. Foto: Nybolig Liebhaveri – Peter Leander

Villa



Nybrovej 395, Kongens Lyngby

Som perler på en snor ligger liebhaverejendommene rundt om Bagsværd Sø i Lyngby nord for København. Én af dem – Marienborg - er statsministerens officielle embedsbolig, en anden – Christianelyst – er Danmarks for øjeblikket dyreste villa til salg.

Ejendommen har et boligareal på 614 kvadratmeter, der er gårdsplads og en grund, der går helt ned til søens bred. Christianelyst blev oprindeligt udbudt til salg for 68 millioner kroner, men fås nu med rabat.

Pris: 60.000.000 kroner

Se villaen her

Villa på Nybrovej i Kongens Lyngby. Foto: Home Charlottenlund

Ejerlejlighed



Silkegade 19, 3., København

Danmarks for øjeblikket dyrest udbudte ejerlejlighed hører til de store. I alt breder den sig nemlig over 291 kvadratmeter fordelt på tre etager i Københavns allerinderste hjertekammer – ganske tæt på Strøget og Højbro Plads.

Til lejligheden hører der tre tagterrasser - og så er hele molevitten indrettet med detaljer, der skal lede tankerne i retning af en international hotelsuite; med blandt andet bjælker pakket ind i brændt stål.

Pris: 35.000.000 kroner

Se ejerlejligheden her