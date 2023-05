Det er ikke altid uden problemer at leje en bil, når man tager på ferie i udlandet.

Hvert år får Forbruger Europa under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mange klager fra danskere, der føler sig snydt.

Måske er de endt med at betale mere, end de havde forventet, eller også har de fået en regning for at pådrage bilen en skade, den havde i forvejen, fortæller leder af Forbruger Europa, Lars Arent.

»Det er aldrig i orden, at billejen bliver dyrere, end du accepterede, da du bookede bilen.«

»Man skal kunne regne med den aftale, man har indgået på forhånd. Men det kan være svært at klage, da der ofte er tredjeparter i spil som for eksempel en bookingportal. Derfor er det en god idé at følge nogle råd og forberede dig hjemmefra,« siger Lars Arent i en pressemeddelelse.

For eksempel når bilen skal hentes, oplever mange et pres til at købe ekstraforsikringer eller andre opgraderinger, fordi de møder en biludlejer, der øjner muligheden for mersalg.

Derfor er det en god idé, at man på forhånd sætter sig ind i vilkår og betingelser, hvad man blev oplyst af bookingportalen, og om man for eksempel allerede er forsikret gennem sit kreditkort eller rejseforsikring.

»Når du har sat dig ind i dine rettigheder og har læst lejeaftalen og øvrige dokumenter grundigt, er du langt bedre rustet til at håndtere det pres, der kan komme fra biludlejeren,« siger Lars Arent.

Det med at læse tingene grundigt igennem kan dog også give udfordringer.

Samlet guide til leje af bil i ferien Læs lejeaftalen grundigt, før du skriver under.

Læg især mærke til, hvad lejeaftalen skriver om:

Ekstraudgifter, som du kan komme til at betale for ud over billejen. Det kan fx være parkeringsbøder, kørsel i miljøzoner og lignende.

Forsikringer: Hvor stor er selvrisikoen? Hvilke forsikringer omfatter lejeaftalen? Undersøg, om du allerede selv har de forsikringer, du har brug for.

Kørsel i flere lande: Nævner aftalen restriktioner i forhold til det? Har du brug for det?

Føreren af bilen: Ofte er det et krav, at føreren er til stede, når bilen udleveres, og der kan være krav om, at føreren betaler for billejen

Det er normalt et krav, at du betaler med et internationalt kreditkort som fx Mastercard eller Eurocard, og at du bruger samme kreditkort ved booking og afhentning.

Hvis dit kreditkort har tilknyttet en rejseforsikring, så sørg for at betale billejen med det kort.

Nogle europæiske biludlejere vil afvise Visa/Dankortet som et debetkort, de ikke kan reservere et depositum på. Sker det, kan du blive tvunget til at købe en ekstra forsikring for at få udleveret lejebilen.

Det kan være en fordel af leje bil gennem en udlejningsvirksomhed, hvor du har mulighed for at klage til det europæiske billejeklagenævn ’The European Car Rental Conciliation Service’.

Kilde: Forbruger Europa

Forbruger Europa har flere sager, hvor forbrugere har skrevet under på en lejeaftale på et lokalt sprog, som de ikke forstod, og derfor ender med at sidde i saksen, fordi de har accepteret ekstraudgifter, uden at vide det.

»Når du først har skrevet under på kontrakten, er det næsten umuligt at få en klage igennem på bagkant. Derfor er det vigtigt, at du insisterer på at få kontrakten på engelsk og tager dig god tid til at læse den,« siger Lars Arent og fortsætter:

»Hvis biludlejer fastholder, at du for at få bilen udleveret, skal skrive under på noget, du ikke er enig i, kan du 'underskrive under protest'. På den måde tydeliggør du, at du ikke er enig i det, du skriver under på, og at du har protesteret.«

Rent praktisk gør man det ved simpelthen at skrive ordene 'under protest' i samme felt, som man underskriver med sit navn. Så har man bedre mulighed for at komme videre med sin klage, når man kommer hjem.

Forbruger Europa anbefaler også, at man fotodokumenterer bilens tilstand både ved udlevering og ved aflevering.

En af de hyppigste årsager til uenigheder mellem forbrugere og udlejere er nemlig, at lejerne får skylden for skader, de ikke mener at være skyld i.

Sørg for at tage billeder med datovisning, for eksempel af ridser og den slags, lyder rådet.