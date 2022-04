Påske er familie, påske er god mad, og påske er – for rigtig mange danskere – snaps.

Men spørger man en mand, som mange sikkert vil misunde hans titel som snapseekspert, så har rigtig mange danskere ganske enkelt forkerte vaner, når det handler om at indtage den stærke drik.

I hvert fald er anbefalingerne fra snapseekspert Lars Kragelund fra Aalborg Akvavit lidt anderledes end det, der tilsyneladende er praksis hos mange danskere til påske – og andre højtider.

Lars Kragelund har nemlig tre gode råd til snapsedrikkeriet til påske, og de er måske værd at lytte til, for ifølge en undersøgelse foretaget af YouGov for Aalborg Akvavit følger mange danskere dem tilsyneladende ikke.

1) Drik ikke din snaps som shot

I YouGov-undersøgelsen svarer 23 procent, at de drikker snaps som shot. Men det er helt forkert, mener Lars Kragelund:

»Det overrasker mig ikke, at så mange drikker deres snaps som et shot, men det er ærgerligt,« siger han.

»Man går glip af snapsens forunderlige smagsnoter under påskefrokosten. Skyller du snapsen ned i én mundfuld, virker mængden af alkohol som et opløsningsmiddel og efterlader munden med en brændende – og for mange – ubehagelig fornemmelse,« siger Lars Kragelund desuden.

»Prøv at nippe til snapsen næste gang, så vil du opdage, hvordan snapsens aromaer frigøres langt bedre i din mund. Årsagen er blandt andet, at vandet i din mund fortynder akvavitten en lille smule og presser aromaerne ud af akvavitten sammen med varmen i din mund,« fortæller han.

2) Spis mad sammen med snapsen

Det er et råd, som de fleste – 75 procent i YouGov-undersøgelsen – følger i forvejen. Lars Kragelund kalder det 'positivt'.

»Først tager du en bid af maden, tygger på den, synker den, og nipper til din snaps. Så sikrer du den største aromafrigørelse fra snapsen, fordi du fremmer produktionen af mundvand, når du spiser,« siger han.

»Dertil kommer, at du får fornøjelsen af aromaerne fra både maden og snapsen samtidig. Du opnår en større samlet smagsoplevelse, da aromaer fra mad og akvavit folder sig ud i hinandens selskab,« forklarer Lars Kragelund.

Hvor kold foretrækker du at drikke din snaps?

3) Drop den iskolde snaps

Hele 46 procent af de adspurgte i undersøgelsen svarer, at de drikker snaps 'iskold'. Lars Kragelund kalder det 'ikke optimalt'.

»Klare akvavitter skal nydes kolde – men ikke iskolde – og gyldne akvavitter nydes tempereret,« siger han.

Det skyldes ifølge Lars Kragelund, at de klare akvavitter grundet et relativt højt aromaindhold godt kan klare nedkøling uden at miste smag. I modsætming til gyldne akvavitter, som ofte er fadlagrede og derfor indeholder 'tungere' og knapt så flygtige aromastoffer, som hjælpes bedre af en højere serveringstemperatur.

»Jeg drikker selv klar snaps ved køleskabstemperatur, mens stuetemperatur passer fint til de gyldne akvavitter,« siger Lars Kragelund.