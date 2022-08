Lyt til artiklen

Mange danskere lejer en bil til ferien, så de kan komme rundt og se nærmere på de seværdigheder destinationen byder på.

Men en del af dem får sig en kedelig overraskelse. Enten under eller efter ferien.

»Vi har denne sommer fået mange henvendelser fra forbrugere, der enten ikke fik den bil, de havde booket, har fået opkrævet flere penge, end de havde regnet med eller ikke kan få deres depositum retur. Det kan i nogle tilfælde dreje sig om mange tusinde kroner,« siger leder af Forbruger Europa, Lars Arent i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Billeje kan være kompliceret for forbrugerne at navigere i – afhængig af, hvordan bilen er lejet. Der kan også være tredjeparter i spil, som for eksempel en bookingportal, der kan gøre det svært for forbrugerne at vide, hvor de kan rette henvendelse.«

Det har fået Forbruger Europa – som er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og blandt andet vejleder danskere om deres forbrugerrettigheder ved køb i et andet EU-land – til at samle en række gode råd til danskere, som har lejet en bil på ferien – eller har planer om at gøre det.

Råd, der kan spare dig for en masse bøvl og en hel del penge:

1. Hold øje med bankkontoen efter hjemkomsten

En del danskere har oplevet, at der er blevet trukket flere penge for billejen, end de havde forventet. Det kan der være flere årsager til.

I flere tilfælde er forbrugeren kommet til at takke ja til en unødvendig tilkøbsforsikring, og så er det svært at gøre noget, idet der er indgået en skriftlig kontrakt.

Har du derimod ikke skrevet under, kan du gøre indsigelse, hvis der pludselig trækkes penge på din konto.

Derfor anbefaler Forbruger Europa, at du holder vågent øje med bankkontoen – og det i flere måneder efter, at du er kommet hjem fra ferien.

Det er nemlig vigtigt, at du reagerer hurtigt og kontakter både din bank og biludlejeren, hvis der trækkes et beløb, du ikke er enig i.

»Det samme gælder, hvis de pludselig truer med inkasso. Lad være med at betale, men gør indsigelse. Så er det nemlig dem – og ikke dig, der skal føre bevisbyrden over for en dansk domstol,« skriver Forbruger Europa.

2. Lav en skriftlig klage

Flere danskere har oplevet, at de hverken fik lejebilen udleveret eller lejebeløbet refunderet, hvis de er ankommet senere end aftalt på grund af forsinkede eller aflyste fly undervejs til destinationen.

Oplever du det, skal du klage skriftligt til den, du har indgået aftalen om billeje med. Det fremgår af lejekontrakten, hvem det er.

Tag et 'screenshot' af klagen, før du indsender den via bookingportalens eller biludlejningsfirmaets hjemmeside, så du kan dokumentere, at klagen er sendt.

3. Hold øje med din postkasse og indbakke

Lander der en bøde for en trafikforseelse i postkassen eller mail-indbakken, er der ikke så meget at gøre – og dog.

Du hæfter selvfølgelig selv for bøden, men i nogle tilfælde tager biludlejeren et urimeligt højt gebyr for at hjælpe med opkrævningen af bøden. Det kan være ulovligt.

Du skal også være opmærksom på at få bøden betalt i tide, så du ikke risikerer eventuelle rykkergebyrer.

4. Få hjælp

Har du lejet en bil hos en biludlejer i et andet EU-land, Island, Norge eller Storbritannien, kan du få gratis vejledning og hjælp til at oprette en klage hos Forbruger Europa.

European Car Rental Conciliation Service kan også hjælpe i tilfælde af klagesager mod mange af de større biludlejningsfirmaer.