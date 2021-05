Hvis man gerne vil ahve sine feriepenge i hænderne, før man rammer pensionen, skal man være vaks.

Det er nemlig sidste frist mandag 31. maj for at bestille sine indefrosne feriepenge.

Det skriver ATP i en pressemeddelelse.

»Man kan søge til og med på mandag, hele dagen med. Der kan dog være ventetid, hvis mange søger samtidig. Derfor opfordrer vi til, at man ikke venter til sidste øjeblik,« siger koncerndirektør Anne Kristine Axelsson.

Over 600.000 danskere har mulighed for at bestille indefrosne feriepenge i denne omgang. Omking 450.000 danskere, der i første omgang søgte feriepenge, har ikke gjort det denne omgang.

Hvis man vælger at lade sine feriepenge stå, bliver de overført til Lønmodtagerens Feriemidler. Her vil de blive investeret, og man vil få pengene udbetalt, når man når folkepensionsalderen.

Man kan søge sine feriepenge på borger.dk/feriemidler.

Indtil videre er der blevet udbetalt feriepenge for 35 milliarder kroner ud af de 56 milliarder, der er til rådighed.

Dermed er der stadig 21 milliarder, danskerne kan trække ud og sætte ind på bankkontoen i stedet.