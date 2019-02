En mand fra Høje Taastrup Kommune forvandlede på få sekunder 17,50 kroner til tæt på 1,3 millioner, da han var en tur forbi Pølsevognen.

Det er dog ikke den slags, du kender nede fra gadehjørnet, men et casino-spil på Danske Spils hjemmeside.

»Jeg sad derhjemme med mine to drenge og ville bare lige spille lidt selv, mens de sad og spillede FIFA. På et tidspunkt kiggede jeg op på fjernsynsskærmen, og da jeg vendte blikket tilbage på min telefon, fik jeg verdens største chok. Der stod jo, at min saldo lige pludselig havde forvandlet sig til 1.263.761.13 kroner,« siger dem heldige vinder i en pressemeddelelse, sendt ud af Danske Spil.

Pengene faldt på et tørt sted. Manden, der ønsker at være anonym, og hans familie har længe haft en stram økonomi.

»Vi har skyldt penge væk til familie og nogle forskellige Kvik-lån. Så meget, at vi faktisk var endt i RKI. Så dette her har fuldstændig ændret vores liv. Jeg er så glad. Og jeg kunne da heller ikke dy mig for at drille min kone lidt, da hun kom hjem,« siger han.

Men mandens kone blev ikke glad, da han fortalte hende nyheden. Hun blev rasende.

Hun troede ikke på ham og blev vred over, at han havde spillet for deres sparsomme økonomi.

»Hun blev rasende på mig. Haha. Og da jeg så sagde, at vi var blevet rige, blev hun endnu mere sur,« siger han og fortsætter:

»Men da jeg så viste hende kontoen, blev hun pludselig i bedre humør. Ja, faktisk råbte og skreg hun af glæde.«

Nu er de som nyforelskede, fortæller han.

De har nu betalt al deres gæld og endda også købt en bil.

»Pengene skal ikke sløses væk, men bruges på noget, der fremtidssikrer os. Nu har vi endelig fået styr på vores liv,« afslutter manden.