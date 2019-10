Et skænderi blandt familiemedlemmer i Skive endte søndag med, at en 19-årig mand blev så ophidset, at han slog sin søster i hovedet.

Politiet blev tilkaldt, og så eskalerede situationen for alvor.

Det skriver TV Midtvest.

Manden var ellers nogenlunde rolig, da politiet ankom til adressen.

Men da de forsøgte at anholde ham, hidsede han sig pludselig op og begyndte at sparke ud og forsøgte at nikke en betjent en skalle.

»Det er det, der falder ind under Straffelovens paragraf 119, som dækker over vold eller trusler mod tjenestemand i funktion. Det gør det selvfølgelige yderligere alvorligt,« siger Søren Kløvborg Laustsen, senioranklager ved Midt- og Vestjyllands politi til TV Midtvest.

Manden er nu varetægtsfængslet i fire uger.

Normalt giver en voldsom 30 dages fængsel, men manden har en kriminel fortid, og derfor kan straffen blive en del højere.

Han er også sigtet for vold mod betjentene. Det kan give helt op til otte års fængsel i de allerværste tilfælde.