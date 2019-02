Mai Manniches smykkeforretning Jewlscph har på kort tid fået så mange elendige anmeldelser på Trustpilot, at hun tirsdag på Facebook og Linkedin bad sine følgere om hjælp og opfordrede dem til at skrive positive anmeldelser på Jewlscphs Trustpilot-side.

Et opslag, som får konsekvenser for Mai Manniches smykkeforretning.

'Vi har sendt en advarsel til virksomheden, der forklarer, at denne type adfærd er en overtrædelse af vores retningslinjer, og vi vil fortsat holde øje med deres Trustpilot-profil,' oplyser Trustpilot i en kommentar til B.T.

Det er nemlig i strid med Trustpilots retningslinjer at bede kunderne om at skrive positive anmeldelser.

Dermed fortsætter en skidt februar for den fremtrædende designer, hvis smykker flere gange har prydet prominente kvinder – blandt andre kronprinsesse Mary og prinsesse Isabella.

Trustpilot-sagen er Mai Manniches fjerde møgsag i februar alene.

Det vender vi tilbage til.

Mai Manniche skrev i opslaget på Facebook og Linkedin tirsdag, at hun mener, at de mange et-stjernede anmeldelser på Trustpilot er led i en shitstorm fra 'haters', der aldrig har købt smykker hos Jewlscph.

På Facebook kvitterede flere følgere og tilkendegav, at de nu havde skrevet en femstjernet anmeldelse.

Samtidig blev der luget kraftigt ud i dårlige anmeldelser på Jewlscphs Trustpilot-side.

På under et døgn blev 14 kritiske anmeldelser anmeldt til Trustpilot, så de bliver skjult, indtil Trustpilot har behandlet klagen.

Trustpilot oplyser til B.T., at de nu undersøger alle de anmeldelser, som Jewlscph har anmeldt.

De vil nu vurdere, om der er tale om reelle kunder, eller anmeldelserne skal have lov til at blive stående.

Mai Manniche skriver i sit opråb intet om, hvorfor hun skulle være ramt af en shitstorm.

Hun forklarer dog i en e-mail til B.T.:

'Den såkaldte 'shitstorm' er du (B.T.'s journalist, red.) selv medvirkende til med dine egne artikler, og det er nedslående, at der skal være et så negativt fokus og så meget had.'

Læs Mai Manniches fulde svar på kritikken fra Trustpilot Mai Manniche har sendt følgende kommentar på mail: »Det er korrekt, vi har bedt vores kunder om at lave en anmeldelse på Trustpilot. Altså vores reelle kunder. Det er meget normalt - det gør de fleste virksomheder direkte i deres mails ved en ordre. Vi er meget interesseret i deres feedback og kan lære heraf.« »Som du kan se, bruges Trustpilot også som ´gabestok', og det er tydeligt at nogen har opfordret andre til at lave shitstorm mod os. Det er åbenlyst en masse mennesker, som IKKE har haft en reel købsoplevelse, men såkaldte haters.« »De har aldrig handlet hos os og det undrer mig, at Trustpilot ikke omgående fjerner disse. På den måde bliver Trustpilot jo meget utroværdig... Jeg glæder mig over, at vi har rigtig, rigtig mange, som elsker vores smykker.«

Februar har generelt været en skidt måned for Mai Manniche.

I starten af februar blev hun i et afsnit af 'Beauty Bosserne' på Kanal 4 anklaget for at have købt tusinder af falske følgere på sin Instagram-profil.

Irina Babenko, en af de medvirkende i programmet, fremførte anklagen, og selvom Mai Manniche blankt afviste, blev sagen oprullet i en række medier.

Realityportalen kunne fortælle, hvordan Mai Manniche den 17. juli 2017 havde fået 25.000 nye følgere på én dag.

Mai Manniche blev af Irina Babenko beskyldt for at købe følgere på Instagram. Foto: Dennis Lehmann Vis mere Mai Manniche blev af Irina Babenko beskyldt for at købe følgere på Instagram. Foto: Dennis Lehmann

Smykkedesigneren afviste fortsat, at følgerne var købt og betalt, og forklarede, at de mange nye følgere kunne være resultat af et samarbejde med Fie Laursen.

Få uger senere kunne B.T. fortælle, at Mai Manniche er endt i en bitter strid med sin tidligere udlejer, efter hun i januar pludselig lukkede sin Jewlscph-butik på Strandvejen.

Hendes tidligere udlejer, David Topsøe-Keller, der driver nabobutikken Hellerup Låse, anklager Mai Manniche for 'i nattens mulm og mørke' at stikke af fra en ubetalt regning for husleje og istandsættelse.

Mai Manniche anklager ham for at have været chikanerende og truende og siger, at det i virkeligheden er ham, der skylder hende penge.

Mai Manniche står nu til at blive stævnet, hvis ikke hun betaler, oplyste David Topsøe-Kellers advokater i den forbindelse til B.T.

Samme dag kunne Realityportalen så fortælle, at Mai Manniche fortsat ikke har betalt de 80.000 kroner, hun af Forbrugerklagenævnet er blevet pålagt at tilbagebetale til Cengiz Salvarli – en af deltagerne i 'Familien fra Bryggen'.

Sagen startede i september 2017, fordi Cengiz Salvarli følte sig snydt, efter han havde købt en forlovelsesring af Jewlscph til 80.000 kroner.

Han fik angiveligt besked på, at den var 200.000 kroner værd, men da han fik den vurderet af tre uafhængige forhandlere, var værdien angiveligt mellem 22.500 og 30.000 kroner.

Gengiz Salvarli klagede til forbrugerstyrelsen og fik medhold i oktober 2018.

Cengiz Salvarli vil stævne Mai Manniche i fogedretten. Foto: Stephanie Karma Christensen Vis mere Cengiz Salvarli vil stævne Mai Manniche i fogedretten. Foto: Stephanie Karma Christensen

Men Mai Manniche nægter at betale beløbet, fordi hun ikke anerkender Forbrugerklagenævnets afgørelse.

Nu vil Cengiz Salvarlig stævne hende i fogedretten.

De mange sager påvirker tilsyneladende ikke Mai Manniche. Onsdag lagde hun et engelsksproget opslag ud på Instagram, hvor hun blandt andet skriver:

'Ingen røvhuller kan få mig og min familie ned. Jeg siger det bare.'