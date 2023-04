Efter 15 år i Coop stopper bestyrelsesformand Lasse Bolander næste år.

Det har Coop tidligere fredag meldt ud, få dage efter at have præsenteret et historisk stort underskud på 628 millioner kroner for 2022.

Det er en »kæmpe nyhed«, fortæller B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen.

»Lasse Bolander har været formand for Coop i 15 år, så han har været en stor skikkelse i Coop og dansk dagligvarehandel generelt. Men jeg kan ikke påstå, at jeg er specielt overrasket,« forklarer han.

»Presset på Lasse Bolander har været stigende de seneste måneder. Her i ugen op til landsmødet har vi set anonyme kilder fra Coops bagland sige til forskellige medier, at de ville stille forslag, der skulle sikre, at Lasse Bolander ikke kunne genopstille næste år. Det tager han så i opløbet her og melder ud, at han ikke stiller op,« siger Niels Philip Kjeldsen.

Lasse Bolander har ikke formået at holde sin egen person fri for kritik i offentligheden heller.

Lasse Bolander har været formand siden 2008. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Lasse Bolander har været formand siden 2008. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Blandt andet har Stine Bosse, afgående bestyrelsesmedlem, kaldt ham mere fokuseret på »uindskrænket magt« end på forretning og kunder, mens Mikkel Sarbo, bestyrelsesmedlem fra 2017 til 2020, har sagt, at Bolander »bruger mere tid på at sikre sig sit flertal end at løse problemerne i Coop«.

Og Niels Philip Kjeldsen er heller ikke sikker på, at kritikerne er tilfredse med først at se ryggen af ham næste år.

»Det må tiden vise. Men i toppen af Coop vil man nok håbe, at det her kan få noget af den massive offentlige kritik til at stilne lidt af.«

Til gengæld kan han ikke fjerne sine øjne fra Coop for tiden, Bolander eller ej. Der sker simpelthen så mange skelsættende ting.

»Det bliver bare vildere og vildere med Coop lige i øjeblikket,« siger han.

»De har lukket ikoniske kæder i Fakta og Irma de seneste fem måneder, de har lukket Coopmad.dk, de har meldt ud om en fusion af SuperBrugsen og Kvickly, de har haft et par fyringsrunder, de har præsenteret det dårligste regnskab nogensinde, og de har været under tung beskydning både indefra og udefra.«

Og så stopper den magtfulde formand søreme også.

»Det er en snebold, der bare ruller lige nu. Jeg har beskæftiget mig med dagligvarehandlen i snart 10 år som journalist, og der intet, der bare kommer i nærheden af, hvor voldsomt et forløb Coop har været inde i de seneste måneder. Det er historieskrivning, vi oplever lige nu,« siger han.