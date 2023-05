En stor, blå og hvid badering.

Det er det overraskende syn mange bliver mødt med, når de passerer Kongens Nytorv i København og lade blikket falde på Magasins facade.

Men der er problemer med den store iøjefaldende badering, skriver TV 2 Kosmopol.

For den flere meter store badering er nemlig uretmæssigt opsat, har Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune vurderet.

De har derfor rettet en henvendelse til stormagasinet.

Teknik- og Miljøforvaltninge mener nemlig, at den store badering kræver byggetilladelse, hvilket ikke er noget, som Magasin har søgt om.

Vurdering lyder på, en så stor en reklame kræver en regulær byggetilladelse, da den potentielt kan være farlig, hvis den eksempelvis falder ned.

Det er dog vurderingen, at der i øjeblikket ikke et tale om et personfarligt forhold.

Men trods det har kommunen nu oprettet episoden som en anmeldelsessag.

Magasin oplyser til TV 2 Kosmopol, at de er blevet kontaktet af Københavns Kommune om den store badering.

»Magasin er i dialog med Københavns Kommune omkring dekorationen på facaden mod Kongens Nytorv. Vi har derfor ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.«

Ifølge mediet er baderingen et reklameforsøg på at gøre opmærksom på sommerkollektioner i Magasin.