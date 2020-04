De seneste uger har dybt nødlidende italienere fået bragt mad til deres hjem, hvor de har været isolerede på grund af den altopslugende coronakrise, der har slået knap 19.000 italienere ihjel.

Men det er ikke kun pizzabude eller medarbejdere fra internetsupermarkeder, der har bragt fødevarer ud. I mange tilfælde har det været dybt kriminelle individer, der er mødt op foran folks dør med gratis poser af pasta, mel, kød og grøntsager.

Det er lokale mafia-organisationer, der står bag leverancerne.

I Napoli har der været utallige eksempler på, at mafia-organisationen Cammora har bragt gratis mad ud til nødlidende, fattige familier, som er ved at løbe tør for penge.

I Palermo blev en bror til en højtstående boss i Cosa Nostra for få dage siden filmet, mens han uddelte mad, skriver The Guardian.

En del lignende videoer fra steder som Campanien, Calabrien, Sicilien og Puglia i Syditalien florerer i disse dage – i alle tilfælde er det mafia-organisationer, der deler gratis fødevarer ud til de lokale.

Og mange lokale har reelt brug for den mad, mafiaen forærer dem.

3,3 millioner italienere arbejder nemlig sort. En million af dem bor i Syditalien. Og så længe de er pålagt at blive hjemme, mens coronakrisen hærger, tjener de ingen penge. Stadig flere nærmer sig desperationens rand.

Og det udnytter mafiaen til sin fordel.

»Hvis ikke staten træder ind snart og hjælper de her familier, vil mafiaen overtage dens funktioner og begynde at udøve kontrol over folks liv,« siger Nicola Gratteri, der efterforsker mafia-organisationer i Italien, til The Guardian.

Det er nemlig ikke for sjov, at mafiaen hjælper de mange nødlidende mennesker.

»Mafiaer er ikke bare kriminelle organisationer. Det er organisationer, som gerne vil styre områder og markeder,« forklarer Federico Varese, professor i kriminologi ved Oxford University, til The Guardian:

»Eksperter har det med at fokusere på det økonomiske aspekt af mafiaer, men de glemmer, at mafiaers styrke kommer fra at have en lokal base, hvorfra de kan operere.«

Strategien er klar: At få de lokale til at holde af mafiaen, så den i fremtiden kan gøre brug af de lokales taknemmelighed.

»Disse udleveringer af mad er ikke gaver. Mafiaen gør ikke noget af sit gode hjerte,« siger Federico Varese:

»Det her er tjenester, som de vil forvente, at folk betaler tilbage på den ene eller anden måde. Det kan være at skjule en, der er på flugt, at skjule et skydevåben eller ligefrem sælge stoffer.«

Også mediet Politico har fredag en artikel, hvor flere italienske professorer og politikere giver udtryk for, at de frygter, at store italienske mafia-organisationer vil drage stor fordel af coronakrisen.

Konkret nævnes den italienske mafia N’drangheta, som sidder på store dele af kokainhandlen i Europa.

Mafiaer har gennem årtier forfulgt en strategi, hvor de tilbyder store firmaer lån, når de i forbindelse med store kriser er tæt på konkurs.

Når firmaerne så accepterer lånene, bliver de lige så langsomt forvandlet til en virksomhed, mafiaerne kan bruge til at hvidvaske penge i og drive deres kriminelle netværk.