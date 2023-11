Mærsk-aktien dykker markant efter fredagens regnskab.

Kort efter børsåbningen falder den danske rederiaktie 9,5 pct.

I fredagens regnskab melder Mærsk om usikre tider på fragtmarkedet, efter at 2022 var et gyldent år for rederiet.

Du kan se Mærsk-aktiens kursfald her.

Det resulterer blandt andet i en omsætning, der er næsten halveret i tredje kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Indtjeningen er også skrumpet markant. Du kan læse mere om regnskabet her.

