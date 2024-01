Mærsk advarer nu om de følgevirkninger, som uroen i Det Røde Hav vil få.

Sådan lyder det torsdag fra shippinggiganten i meddelelse.

»Selvom vi håber på en holdbar løsning i den nærmeste fremtid – og gør alt, hvad vi kan for at bidrage hertil – opfordrer vi kunderne til at forberede sig på, at komplikationerne i området fortsætter, og at der vil være betydelige forstyrrelser i det globale netværk,« står der på Mærsks hjemmeside.

Det store danske containerrederi har indstillet al sejlads ved Det Røde Hav efter gentagne angreb fra Houthi-oprørere.

I stedet må de store fragtskibe nu tage den betragteligt længere tur omkring Afrikas sydspids.

Videre lyder det torsdag fra Mærsk, at man i europæiske havne kan opleve flaskehalse som følge af ikke bare situationen i Det Røde Hav, men også i forhold til det dårlige vintervejr.

Derfor opfordrer man kunder til at få hentet deres varer så hurtigt som muligt for at kunne sikre gennemstrømningen af gods.

Fra Mærsk lyder det, at man arbejde på at »identificere mulighederne for forskellige beredskaber for at mininere indvirkningen for kunderne.«