Det var 25 af de mest kendte mærkevarer i dagligvarehandlen, der røg i kurven, da B.T. onsdag den 10. august gennemførte et pristjek i fem førende kæder.

To ting var på dagsordenen: Hvor meget er en kurv med mærkevarer som K-Salat, Kims, Pepsi, Riberhus, Knorr og Philadelphia steget i pris under det seneste års voldsomme prispres?

Og hvor får du kurven billigst?

Det er landets fem største dagligvarekæder på nettet, der er kommet under luppen: Nemlig.com, Bilka To Go, Føtex.dk, CoopMad.dk og Rema 1000’s Vigo.

Konceptet med at bestille dagligvarer hjemme fra sofaen, og enten få dem leveret til døren eller køre forbi og hente dem i færdigpakkede poser, eksploderede under coronakrisens perioder med nedlukninger.

Siden er salget af dagligvarer på nettet faldet noget, men ikke desto mindre er kæderne fortsat med at udvide og udvikle deres convenience-koncepter.

Spørgsmålet er så:

Hvem klarer sig bedst i et pristjek af 25 direkte sammenlignelige mærkevarer.

Det er Føtex.dk, der ender med den billigste kurv i pristjekket. Her koster de 25 mærkevarer 606,8 kroner, og det er mere end nok til at tage en sikker sejr.

På andenpladsen kommer søsterkæden Bilka med en kurv til 610,45 kroner.

De er begge markant billigere end CoopMad.dk, der ender sidst i tjekket med en pris på 662,95 kroner for samme kurv med varer.

Du får altså kurven 8,5 procent billigere hos Føtex.dk end konkurrenten i Coop.

Så meget er de steget Stigning i kroner fra maj 2021 til august 2022 CoopMad.dk 118,35 kroner

Nemlig.com 84,90 kroner

Remas Vigo 84,75 kroner

Føtex.dk 66,60 kroner Stigning i procent fra maj 2021 til august 2022



CoopMad.dk 21,73 procent

Nemlig.com 15,82 procent

Remas Vigo 15,79 procent

Føtex.dk 12,33 procent Stigning i kroner og procent er ikke angivet for Bilka To Go. Det skyldes, at Bilka To Go ikke var med i pristjekket i maj 2021, da det udelukkende var supermarkeder, der leverede, som indgik der.

Mærkevarerne i dagligvarehandlen er på ingen måde gået fri af de vilde prisstigninger, vi har oplevet i Danmark det seneste år.

Den 10. juli kunne B.T. fortælle, at en kurv med 23 af discountkædernes billigste varer var steget med mellem 18 og 22 procent alt efter kæde fra februar 2021 til juli 2022.

Billedet er, i grove træk, noget lignende på mærkevarer hos udbyderne på nettet.

Mindst er prisen steget hos Føtex, hvor kurven er steget med 66,6 kroner – 12,33 procent – fra maj 2021 til august 2022.

Mest er den steget hos CoopMad.dk, hvor prisen er steget 118,35 kroner svarende til 21,73 procent over samme periode.