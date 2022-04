Arla hæver afregningen til selskabets 9.000 andelshavere med rekordstort beløb, mens mælkeproduktionen falder. Det skriver Finans.

Efterspørgslen er enorm, men lysten til at øge produktionen følger ikke med på trods af en rekordstigning i afregningen til mælkeproducenter hos Arla.

Således har Arla meddelt sine andelshavere, at man fra næste uge hæver afregningen med 29,8 øre per liter mælk.

Det er den klart største prisforhøjelse nogensinde, rapporterer Finans desuden, og prisen er nu oppe i 348 øre pr liter, hvilket også er rekord.

Arkivfoto: RB plus. Nyt græs skal reducere svinende ko-bøvserForskere arbejder på at udvikle en græsart, køer nemmere kan fordøje, så de udleder mindre metangas til skade for miljøet. Miljøministeren er begejstret. Arkivfoto: HKH Kronprinsesse Mary med børn samt fødevareminister Dan Jørgensen deltager i den officielle åbning af Økodag, hvor køerne sættes på græs, søndag d. 19 april 2015.. (Foto: Simon Skipper/Scanpix 2016) Foto: Simon Skipper Vis mere Arkivfoto: RB plus. Nyt græs skal reducere svinende ko-bøvserForskere arbejder på at udvikle en græsart, køer nemmere kan fordøje, så de udleder mindre metangas til skade for miljøet. Miljøministeren er begejstret. Arkivfoto: HKH Kronprinsesse Mary med børn samt fødevareminister Dan Jørgensen deltager i den officielle åbning af Økodag, hvor køerne sættes på græs, søndag d. 19 april 2015.. (Foto: Simon Skipper/Scanpix 2016) Foto: Simon Skipper

Når mælkeproducenterne kan se frem til en stor stigning i den pris, de modtager for mælken, så skyldes det, at Arla har oplevet en tilsvarende stor stigning i indtægter.

Og den stigning skyldes stor efterspørgsel samt en produktion i Europa og resten af verden, som ikke er fulgt med.

Danske mælkeproducenter er imidlertid også ramt af stigende omkostninger. Derfor har der ikke været interesse i at øge produktionen, som faktisk er faldet med 1,4 procent i årets første kvartal.

»Set over de seneste 12 måneder er landmændenes omkostninger pr. produceret liter mælk øget med 50-75 procent Det skyldes blandt andet voldsomme prisstigninger på foder og energi,« forklarer Thomas Carstensen, som direktør for råvarehandel hos Arla Foods, over for Finans.