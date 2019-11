Tranekær Slotskro kom for alvor på danskernes læber, da værtsparret Job Eshun og Mariah Sama Veith var hovedpersonerne i DR-programmet 'Den afrikanske slotskro'.

Nu har madanmelder Martin Seymour aflagt kroen et besøg, og han er ikke imponeret.

I programmet om kroen får Job Eshun og Mariah Sama Veith hjælp af marketingsguruen Bo Bomuld, der blandt andet hjælper dem med at forene den danske og den afrikanske kultur på kroen.

Martin Seymour fra Fyens Stifttidende og hans 'medspiser', som han selv beskriver vedkommende, valgte at omfavne kombinationen af de to køkkener under et tag.

Medspiseren bestilte tre retter afrikansk, og han bad selv om tre retter dansk mad.

Både mad og ophold på kroen har tidligere modtaget megen kritik på diverse sider med brugeranmeldelser, men det lader til, at den tid er ovre.

»Efter vi var med i programmet på DR, har vi fået rigtig mange glade gæster. I aften har vi over 100 mennesker forbi til spisning,« siger en glad Job Eshun, da B.T. kontakter ham.

Madanmelder Martin Seymour fortæller, at han ikke selv har set programmet, men var blevet opfordret af mange til at besøge slotskroen.

Der vil altid være en enkelt eller to, der er utilfredse. Sådan er det bare Job Eshun

Og der er ikke meget ros at finde i hans skriv om stedets menu. Hverken de afrikanske eller danske retter vækker særlig stor begejstring.

Der manglede smag, bøffen var stegt for meget, og brødet var kønsløst. Vinen var ifølge Martin Seymour også svær at komme igennem. Dog roser han den stegte banan og de velkrydrede ris, som hans medspiser fik til for- og hovedret.

Det bliver til to stjerner, men det er ikke noget, der slår kroejer Job Eshun ud.

»Vi har mange gæster og de fleste er glade. Der vil altid være en enkelt eller to, der er utilfredse. Sådan er det bare,« siger han