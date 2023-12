Den enes død, den andes brød. Sådan lyder det velkendte ordsprog.

Og det virker til at ramme plet, når det kommer til måltidkassebranchen i Danmark.

Mens endnu et måltidskassefirma - det tyske Marley Spoon - ifølge Børsen har valgt at stoppe på det danske marked, er der jubel hos et andet firma.

Den store spiller på markedet, virksomheden Retnemt, kaprer nemlig kunder.

Retnemt er ejet af den svenske koncern Cheffelo, og firmaets kommercielle direktør Klaus Toft Nørgaard indrømmer gerne overfor Børsen, at firmaet målrettet går efter de lukkede konkurrenters kunder:

»Der har været et mønster det seneste år, og det viser sig særligt, når en stor og international spiller som Marley Spoon vil trække sig fra det danske marked. Det har vi fanget, så vi kan øge vores samlede kundeantal,« siger han.

Ifølge Børsen har Retnemt det seneste år overtaget en del af de kunder fra de måltidskasserfirmaer, der er lukket.

Ud over Marley Spoon er også Kokkens Hverdagsmad, Den Grønne Asparges samt Simple Feast lukket.

Da Kokkens Hverdagsmad i april lukkede, overtog Retnemt kundeportefølgen, der bestod af 3.000 kunder. Dengang hed Cheffelo LMK Group.

Klaus Toft Nørgaard udtalte dengang til Børsen, at han så stort potentiale i måltidskasser.

»Vi er helt overbeviste om, at flere forbrugere vil få øjnene op for måltidskasserne som noget, der kan gøre det nemt at lave fantastisk mad i dagligdagen, og som samtidig sikrer et altid stabilt madbudget. Vi ser meget frem til at kunne vise disse nye kunder, hvad vi har at byde på,« forklarede han.