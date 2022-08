Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er ikke i orden, at danskerne betaler mere, end hvad rimeligt er.

Sådan lød det fra erhvervsminister Simon Kollerup (S) på et pressemøde torsdag, hvor han talte om forbrugerrettede initiativer i forhold til den voldsomme inflation.

Og her sagde ministeren blandt andet, at det skal undersøges, hvorvidt virksomheder hæver priserne mere end nødvendigt.

Ifølge Kollerup har eksperter sagt, at det er sandsynligt.

Hos Dansk Erhverv har man intet problem med, at Erhvervsminister Simon Kollerup lægger op til at undersøge, om virksomheder har skruet priserne kunstigt op for at score kassen.



Dansk Erhverv regner ikke med, at der er noget at komme efter. Tonen fra ministeren er man dog ikke begejstret for, lyder det.

Det siger man til Finans.



»Det svære er lidt den mistænkeliggørelse, der ligger i det. Man får det til at lyde som om, at prisstigningerne er en unik ting her i Danmark. Vi er fuldstændig enige i, at priserne er høje, men det er ikke kun i Danmark, at det er tilfældet,« siger Henrik Hyltoft, markedschef i Dansk Erhverv, til Finans.

Du kan læse meget mere om dagens pressemøde ved at genlæse livebloggen herunder.

Her svarer B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, også på flere af læsernes spørgsmål.