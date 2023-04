Lyt til artiklen

Tirsdag kom nyheden om, at inflationen herhjemme er faldende for femte måned i træk. Men det er ikke den eneste gode nyhed.

For når du handler i supermarkeder, som er drevet af Salling Group og Coop, kan du se frem til prisfald på flere fødevarer.

Det oplyser begge kæder til Finans. Hvornår, det præcist sker, står dog ikke klart.

»Der er lys for enden af tunnelen. Men hvornår, de store ryk sker på de store varegrupper kommer, er ekstremt svært at spå om.«

»Om det bliver om en uge eller tre måneder, kan vi ikke give et entydigt svar på. Der er stadig prisstigninger fra leverandører, der skal slå igennem, men vi forventer, at inden for måneder vil fødevarepriserne begynde at falde,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen, pressechef i Salling Group, til Finans.

Kæderne forventer begge, at det er faldende energipriser – og dermed falder producenternes omkostninger lige så – som bliver årsag til prisfaldet.

I marts er forbrugerpriserne opgjort til at være 6,7 procent højere end i samme måned sidste år.

I februar var den tilsvarende stigning 7,6 procent – og dermed ser vi et fald i inflationen, hvilket har gjort sig gældende de seneste fem måneder ifølge Danmarks Statistik.

Det skyldes i høj grad, at priserne på brændstof, gas og elektricitet er faldende, tilføjer Danmarks Statistik.