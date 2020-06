Rundt omkring i landet er huspriserne ved at nå samme niveau, som under boligmarkedets storhedstid før finanskrisen ramte.

Det samme gør sig gældende for sommerhuspriserne, der især i det seneste år har fået luft under vingerne, og i storbyerne, hvor ejerlejlighederne for længst har passeret priserne fra før krisen.

Men der er én boligtype, som halter bag de andre og stadig er langt fra at komme sig over den økonomiske nedtur i slutning af nullerne: De danske landejendomme.

Det viser helt nye tal fra boligsitet Boliga.dk.

I dag udbydes landejendomme rundt om i landet således til 97.000 kroner pr. hektar jord, hvorimod en tilsvarende hektar i 2008 - den gyldne æra før krisen for alvor slog til - kostede 170.000 kroner.*

En forskel på over 70.000 kroner pr. hektar.

»Landejendomme har haft det svært gennem længere tid - og det er en boligform, der er svær at få finansieret. Derfor er det lidt en sovende kæmpe på boligmarkedet, som køberne skal brænde for, hvilket afspejler sig både i priser og liggetid,« siger boligøkonom Mikkel Høegh fra Jyske Bank.

Langt fra den økonomiske kerne

Ligesom så meget andet på boligmarkedet kan landejendommenes situation tilskrives den efterhånden velkendte floskel; beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed.

De landlige placeringer langt fra de største byer er nemlig en af de faktorer, der er årsagen til udfordringer.

»Hvis man ser på, hvem der endnu ikke er kommet sig over finanskrisen, så er det de kommuner med mange landejendomme, fordi de ligger udenfor kernen med den økonomiske aktivitet i de store byer,« siger Mikkel Høegh til Boliga.dk.

Efter krisen blev der desuden indført en forsigtighed fra pengeinstitutternes side på lån til landejendomme, der stadig gør sig gældende i dag.

»Det er langt nemmere at få kredit til en stangvare som et parcelhus - end det er til en unik bolig som en landejendom eller en liebhaverbolig. Det kræver en helt anden økonomisk robusthed, som det ikke er alle, der har,« siger Mikkel Høegh.

Ny gylden æra på vej?

Generelt ligger landejendommene i dag stadig til salg i en del længere tid, end de gjorde før krisen: I 2007 lød den gennemsnitlige liggetid således på 260 dage - mens landejendommene, der hidtil er kommet til salg i 2020, i gennemsnit har ligget til salg i 420 dage - altså hvad der svarer til cirka 14 måneder.

Men i forhold til sidste år er gennemsnittet dog faldet med godt tre måneder, hvilket muligvis kan antyde begyndelsen til en ny interesse for friluftslivet langt fra de tætbefolkede områder.

En trend, der ifølge Mikkel Høeg bliver interessant at følge, omend det stadig er for tidligt at erklære “kæmpen” for vågen:

»Hvis der skulle komme en ny gylden æra for landejendommene, så er der da gode muligheder for det i øjeblikket. Men man skal huske, at der følger andre udgifter med, som for eksempel pendling til job. Jeg tror landejendomme vil blive ved med at have det svært, men det er bestemt ikke usandsynligt, at der kommer en revival,« siger han til Boliga.dk.

*Boliga.dk har udregnet de gennemsnitlige udbudspriser pr. hektar jord og liggetider for udbudte landejendomme på landsplan fra 2007 - 2020.