Der er gang i Lenina Coleman - eller som de fleste kender hende: Linse Kessler.

Så meget gang i den, at livet i huset udenfor Dragør på Amager blev for stille for realitystjernen og forretningskvinden.

Det fortalte Linse Kessler på sin Instagramprofil, da hun sendte sin 154 kvadratmeter store villa på markedet i januar - og nu kan hun så glæde sig over, at det heldigvis kun tog en måned at komme af med adressen.

Handlen er nemlig netop blevet tinglyst og af denne fremgår det, at Kessler har fået 3.050.000 kroner for huset, som hun selv købte i september 2019.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Linse Kessler købte huset for 3.525.000 kroner, men justerede allerede i løbet af den første måned på markedet prisen ned med 200.000 kroner, så den kom under hendes egen købspris. Og som om det ikke var nok, endte Linse Kessler altså med at give yderligere 245.000 kroner i rabat til husets nye ejermænd.

De nye ejere af adressen overtager huset i starten af april og kan her se frem til en villa med fire værelser på en 1.582 kvadratmeter stor grund tæt på skovområdet Kongelunden, der blev solgt af mæglerforretning EDC Living, Dragør.

Fra land til by?

Tv-darlingen cementerede sin plads i danskernes hjerte i den populære TV3-serie “Familien fra Bryggen”, hvor man kunne følge Linse, datteren “Geggo” og moderen “Mopper" i hverdagen på Islands Brygge.

Hvis det er her i den københavnske bydel, at Linse Kessler vil købe sig et nyt hjem, er det ifølge Boliga.dk for lidt andre priser end i Dragør.

I øjeblikket er ejerlejlighederne i postnummeret København S - hvor Islands Brygge ligger - i gennemsnit udbudt til salg for 41.000 kroner pr. kvadratmeter og husene for lige over 45.600 kroner.*

Mens der for ejerlejlighederne og husene i Dragør i gennemsnit skal betales lige over 35.600 kroner og 36.000 kroner pr. kvadratmeter.

Det svarer til, at et hus på 150 kvadratmeter; samme størrelse som det, Linse Kessler netop har solgt, er 1,44 millioner kroner dyrere i København S end i Dragør.

Udover sin tid på skærmen er Linse Kessler en dedikeret dyreaktivist, og så har hun startet et vegansk creme- og parfumebrand opkaldt efter sig selv: Lenina Coleman.

Hun er desuden søster til den tidligere professionelle bokser Mikkel Kessler.

Se Linse Kesslers hus her.

*Boliga har beregnet de gennemsnitlige kvadratmeterpriser på villaer og ejerlejligheder udbudt til salg d. 01.03.2020.