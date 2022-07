Lyt til artiklen

Det verdenskendte danske smørmærke Lurpak har den seneste uge skabt voldsom røre i Storbritannien.

Her anses Lurpak for at være en helt almindelig, ukontroversiel del af hverdagen for mange familier. Men den seneste uge har Lurpak været genstand for stor debat.

Prisen for Lurpak er nemlig steget i raketfart i mange britiske supermarkeder de seneste måneder på grund af den voldsomme inflation, som har ramt mange lande og altså også Storbritannien.

I mange britiske supermarkeder er prisen for Lurpak steget med omkring 30 procent siden starten af året.

Det har vakt røre på sociale medier, hvor kommentarer som ‘det er ulækkert’ og ‘jeg har aldrig set noget lignende’ ikke er nogen sjældenhed, skriver Evening Standard.

Midt på ugen var prisstigningerne på Lurpak i Storbritannien så varmt et emne, at Lurpak trendede på Twitter.

Og så måtte Arla, der producerer og sælger Lurpak, ud og forklare sig.

»Priserne på butikshylderne har været nødt til at stige de seneste måneder. Vi forstår godt, at inflation på fødevarer rammer mange husstande meget hårdt lige nu,« lød det fra Arla i en udtalelse, skriver BBC:

»Desværre er vores landmænd ramt af det samme i forhold til priserne på foder, gødning og brændstof, når de skal producere mælk. Selvom vi ikke prissætter ude i butikkerne, arbejder vi tæt sammen med kæderne om at sikre, at landmændene får en fair pris for den mælk, de producerer.«

Også Arlas kommercielle direktør, Peter Giørtz-Carlsen, har været på Sky News og forklare, at han ‘aldrig har oplevet noget lignende’ i sine 20 år i branchen, og at landmændene er enormt hårdt ramt af prisstigninger på gødning og foder.

Men det er ikke forklaringer, som udelukkende modtages med forståelse i det britiske.

Hos den store kæde Iceland har man appelleret til, at producenter som Arla ‘skal til ændre opfattelse af, hvad deres brands er værd’, skriver Bloomberg.

Hos den engelske forbrugerorganisation The Consumer Action Group undrer man sig over, at Lurpaks priser er steget til de nuværende niveauer, når supermarkedernes egne smørmærker ofte koster det halve.