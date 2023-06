Det er et luksushotel, men der er ikke meget luksus over indtjeningen.

Det rammer nu Danfoss-familiens fond, Bitten & Mads Clausens Fond, der står bag Alsik Hotel & Spa i Sønderbog.

Det skriver Finans.

Fonden har således tabt 205 millioner kroner efter skat på hotellet i løbet af blot fem år.

Ifølge Finans har fonden investeret 750 millioner kroner i etableringen af hotellet.

Ifølge bemærkninger i regnskabet levede sidste års resultat ikke op til forventningerne.

Det har Finans forsøgt at få en kommentar til hos Lars Tveen, der er direktør for fonden. Det har ikke været muligt, men i en mail skriver han:

'Vores ambition er – og har hele tiden været – at skabe en attraktion i området, som trækker turister og gæster til Als. Her hjælper det selvfølgelig, at en af hotellets restauranter igen i år har fået en Michelin-stjerne. På længere sigt er det rigtigt, at fonden gerne vil konsolidere med udgangspunkt i høj belægning, flere overnatninger og de gode konferencefaciliteter, som allerede er til stede.'

Luksushotellet har 190 værelser, 19 etager og tre restauranter.

Restauranten 'Syttende' har en Michelin-stjerne.