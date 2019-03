Måske har du set tv-serien Mad Men, hvor karakterne gerne står ved pejsen eller kigger ud af et stort glasparti på en imponerende villa, mens de nyder en Old Fashioned og eventuelt en cigar.

Eller måske er du selv vokset op i en af de karakterisktiske, modernistiske villaer, der især blev bygget i perioden mellem 1960 og 1970.

I hvert fald er husene med de flade tage, de bare murstensvægge, indbygget pejs og loftvinduer utroligt genkendelige og en byggestil, der kan resultere i nogle imponerende boliger - som disse fem huse fra perioden, der er de dyreste på markedet lige nu.

Her er de fem dyreste 60'er villaer:

Attemosevej, Søllerød

Foto: Lilienhoff Vis mere Foto: Lilienhoff

Det dyreste hus på listen er samtidig det nyeste. Selvom villaen, der er tegnet af Gehrdt Bornebusch, er bygget i1970 er det et studie i bare murstensvægge og tidstypiske 60'er-detaljer, som den store pejs og de indbyggede møbler.

Huset har ti værelser og ligger på en 7.539 kvadratmeter stor grund, der blandt andet byder på en svømmepøl. Huset har ikke været udbudt til salg før og for at blive den nye ejer, skal man betale 69.252 kroner pr. kvadratmeter. Det oplyser Boliga.

Pris: 25.000.000 kroner

Se huset her.

Vedbæk Strandvej, Vedbæk

Foto: RealMæglerne Lyngby og Virum Vis mere Foto: RealMæglerne Lyngby og Virum

Det næstdyreste hus på listen ligger med udsigt til Øresund. Den syv-værelses store villa blev bygget i 1964 og moderniseret i 2005. Dog trænger den modernistiske 60’er arkitektur stadig igennem med det flade tage, vinduerne i loftet og de fritstående søjler.

Huset spreder sig over et areal på 264 kvadratmeter, og har en kvadratmeterpris på lige over 89.000 kroner.

Pris: 23.500.000 kroner

Se huset her.

Furesøvej, Virum

Foto: Unikbolig Vis mere Foto: Unikbolig

Fra hav til søudsigt. Der er masser af mulighed for at nyde vuet ud over Furesø gennem de store glaspartier i denne villa fra 1968. Boligen har otte værelser og er løbende blevet renoveret med blandt andet med et nyt tag.

Med hele 365 kvadratmeter bolig har huset listens laveste kvadratmeterpris på knap 59.000 kroner, det oplyser Boliga.

Pris: 21.500.000 kroner

Se huset her.

A. W. Holmsvej, Gilleleje

Listens næstsidste bolig er fra 1962 og ligger praktisk talt på stranden med uhindret udsigt til Kattegat. Den modernistiske 60’er stil er repræsenteret med det karakteristiske flade tag, de store glaspartier og søjlerne i natursten.

En ny ejer får en bolig med otte værelser fordelt på 283 kvadratmeter, hvilket svarer til lige over 70.000 kroner pr. kvadratmeter.

Pris: 19.975.000 kroner

Se huset her.

Tranegårdsvej, Hellerup

Foto: Home Hellerup Vis mere Foto: Home Hellerup

Til sidst, men ikke mindst ligger der i Gentofte en kædevilla fra 1961. Der dog er blevet moderniseret, men byder på arkitektioniske detaljer fra den oprindelige periode, hvor den blev bygget: såsom loftvinduer, en skulpturel pejs og et fladt tag.

Huset har seks værelser og en køber skal betale en kvadratmeterpris på lige over 70.000 kroner for den 255 kvadratmeter store bolig. Det oplyser Boliga.

Pris: 17.900.000 kroner

Se huset her.