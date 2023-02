Lyt til artiklen

Slagterigiganten Danish Crown har fået et rap over nallerne af Fødevarestyrelsen.

Styrelsens enhed for kødkontrol har undersøgt Danish Crowns håndtering af slagtekroppe forurenet med mavetarmindhold. Og her dumper slagterikoncernen.

»Det er vigtigt for fødevaresikkerheden, at slagtning foregår hygiejnisk,« siger kødkontrolchef ved Fødevarestyrelsen, Kasper Klintø, til B.T.

»Vi har tidligere indskærpet over for virksomheden, at deres skriftlige egenkontrolprocedure skal være mere detaljeret, når der forekommer forurening af slagtekroppe. Det er væsentligt i henhold til regler for at hindre gentagelse. Men ved et nyt, opfølgende kontrolbesøg har vi konstateret, at proceduren ikke er blevet konkretiseret,« lyder det.

Kontrolbesøget, som har fundet sted på Danish Crowns hovedkontor i Randers, har medført et bødeforlæg på 20.000 kroner. Slagterikoncernen er dog uenig i afgørelsen.

»Vi er ikke enige i udlægningen fra myndighederne, hvorfor vi har klaget over sagen, og derfor har vi ikke flere kommentarer på nuværende tidspunkt. I dette tilfælde har klagen ikke haft opsættende virkning, hvorfor vi har fået en bøde,« skriver Søren Eibye Svenstrup, pressekonsulent hos Danish Crown, i en mail til B.T.

Et eksempel på en forurenet slagtekrop finder man blandt andet beskrevet i et kontrolresumé fra Fødevarestyrelsens kontroller i januar i Danish Crowns svineslagteri i Herning, der blandt andet er godkendt til at levere svinekød til det amerikanske marked.

Her fandt kødkontrollen mavetarmindhold og gødning på en slagtekrop.

»Der er tale om menneskelige fejl, som er meget beklagelige. Vi gør alt for at rette op, og vi har også lavet handlingsplaner herefter,« skriver Søren Eistrup Svenstrup.

Kødkontrolchef Kasper Klintø fastslår også, at slagteriet med det samme fulgte op og korrigerede fejlen.

Ud af 48 kontrollerede forhold fik Herning-slagteriet dog i alt fire indskærpelser samt et påbud og et her-og-nu-forbud vedrørende mangler ved rengøringen.

»Vi vil gerne understrege, at det her samtidig er et bevis på, at vi i Danmark har et af de mest fintmaskede kontrolsystemer på vores slagterier, som overhovedet findes i verden. Derfor har der heller ikke været produkter på vej ud til forbrugerne, som udgjorde en sundhedsrisiko,« lyder det fra Søren Eistrup Svenstrup.

Kødkontrolchef Kasper Klintø oplyser, at kødkontrollen dagligt fører kontrol på eksportslagterierne, hvor eksportlandenes krav kontrolleres.

»Det er vigtigt, at hygiejnereglerne er overholdt. Det har virksomheden en egenkontrolafdeling, der sikrer. Vi kontrollerer så egenkontrollens effekt i kødkontrollen og certificerer over for eksportlande, at reglerne bliver overholdt. Man kan trygt sætte tænderne i dansk grisekød,« siger Kasper Klintø, der i øvrigt henviser til Fødevarestyrelsens hjemmeside med gode køkkenvaner.