Priserne på en lang række dagligvarer er allerede nu banket godt og grundigt nedad her i starten af december, fordi julepriskrigen i supermarkederne er skudt i gang.

Men går du og drømmer om at lave det helt store juleindkøb på én gang, får du en lang næse.

Blandt flere tilbud er der nemlig sat loft på antallet af den pågældende vare, kunderne må købe.

Tag bare en pakke smør. Hos Salling Group kan kunderne i Bilka få tre pakker Kærgården for 20 kroner, men kan kun bruge tilbuddet én gang.

I Føtex er der ligeledes Kærgården til 10 kroner, men også her må man kun købe tre pakker pr kunde.

Skal man slukke tørsten med enten øl eller sodavand, må man max købe seks rammer. Og hos 365 Discount er der eksempelvis sat loft på antallet af ris a la mande, man kan købe.

»Det er for at undgå, at der kommer nogen og tømmer det hele med det samme. Der skal være nok til flest mulige kunder, ellers ville der meget hurtigt kunne blive udsolgt af de her varer,« siger informationsdirektør i Coop, Jens Juul Nielsen;

»Vi har talrige erfaringer gennem mange år med, at disse varer, der ofte bliver solgt under indkøbspris, bliver købt af både forbrugere og af andre butikker i store mængder. Det er derfor, det er nødvendigt med mængdebegrænsning i nogle tilfælde for at sikre, at flest mulige af vore kunder har mulighed for at få det gode tilbud.«

Hos Salling Group lyder det, at man gerne vil sende et signal til kunderne om at handle ind med omtanke, og at der ikke er grund til hamstring.

»Selvom mængderne er store, og vi har købt rigtig godt ind, at skal der være nok til alle de her gode juletilbud. Derfor sætter vi det her loft på nogle enkelte grupper, så vi sikrer, at der er nok til alle. Det er en måde at signalere: ‘køb nu ind med fornuft’,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen, der er pressechef i Salling Group:

»Der er ingen grund til at hamstre. Mængderne er store nok, men for at være helt sikre og sende det her signal, sætter vi de her begrænsninger.«

Hos Rema 1000 lyder der samme melodi. Begrænsningerne på tilbuddene sættes for, at der skal være nok til alle.