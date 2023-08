Det efterlod Sæby i en tilstand af chok.

Fire måneder senere slikker den nordjyske by stadig sårene – som trods en stor indsats stadig ikke er helet.

Sidst i april annoncerede Danish Crown, at slagteriet i Sæby skulle lukke som led i en omstruktureringsplan fra den kriseramte slagterigigant.

800 medarbejdere på slagteriet mistede arbejdet. I en by med 8.800 indbyggere.

»Jeg er både vred, skuffet og ked af, at Sæby har trukket det korte strå i Danish Crowns slagterisammenlægninger,« sagde Frederikshavns borgmester Birgit S. Hansen (S) til B.T. umiddelbart efter, at slagterigiganten havde annonceret lukningen, som hun var dybt berørt over.

Fire måneder senere trækker slagterilukningen stadig mørke skyer ind over Sæby.

Fødevareforbundet NNF, der blandt andet er fagforening for slagteriarbejdere, havde knap 700 medlemmer på Sæby-slagteriet.

Knap 500 af dem er stadig arbejdsløse her små fire måneder efter, at Danish Crown annoncerede lukningen. Det skriver Finans.

»Der er efterladt et stort hul på mange måder – både i byen og i kommunen,« siger Birgit S. Hansen, til Finans.

Over halvdelen af de omkring 200 slagterimedarbejdere, som har fundet job, er nu ansat i andre stillinger hos Danish Crown.

Det er dejligt for de pågældende, men har ifølge borgmesteren fået alvorlige konsekvenser for Sæby, idet slagteriet og dets ansatte var en katalysator for den lokale økonomi med afledte job i andre brancher så som håndværkere og job i servicebranchen.

»Jeg er så rørt over situationen. Slagteriet er en stor del af Sæbys identitet. Det kan ikke underdrives. Kommunen og borgerne har altid bakket op om slagteriet og stået på pinde for Danish Crown. Derfor er vi helt uforstående over for beslutningen,« sagde Birgit S. Hansen til B.T. efter Danish Crowns annoncering af slagterilugningen.

Frederikshavn Kommune vurderer, at dagpengeudbetalingen til de fyrede slagterimedarbejdere, som ikke har fundet et nyt job, vil løbe op i omkring 20 millioner kroner alene i 2024.