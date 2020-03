På fjerdedagen af corona-krisen stod Meny-købmanden Poul Cullary søndag i sin butik i Skibby, da en tanke slog ham: Hvor var alle de ældre stamkunder, han sludrer med hver dag?

»Og så gik det jo op for mig, at de bliver hjemme, fordi de er bange for at gå ud,« forklarer Poul Cullary.

Så Poul trak i arbejdstøjet. Han har oprettet en hotline, hvor kunder, der falder under kategorien ældre, svage eller i corona-karantæne, kan afgive bestilling. Og så læsser Poul sin egen bil og kører ud til nogle af de 3.500 borgere i Skibby.

»Det er jo ikke nogen fancy firmabil, det ved jeg godt. Men vi er byens supermarked, så vi kører ud gratis lige nu. Alle er på fornavn her. Jeg ser det som en fælles opgave at hjælpe til i lokalsamfundet,« siger Poul Cullary.

Poul Cullary kører ud med varer til kunder i lokalområdet. Foto: Hornsherred Lokalavis Vis mere Poul Cullary kører ud med varer til kunder i lokalområdet. Foto: Hornsherred Lokalavis

Adskillige hundrede kilometer derfra er Jan Jæger også gået i aktion. Han er købmand i Spar i Øster Brønderslev. Normalt kører han varer ud til omkring 35 ældre borgere hver torsdag og tager 50 kroner i leveringsgebyr.

Siden mandag har han kørt gratis ud hver dag til borgere i en radius af otte kilometer.

»Når vi normalt er ude hos de ældre om torsdagen, kan vi jo se, at mange ikke har nogen pårørende. Så jeg tænkte, at der måtte sidde en masse ældre derude uden nogen til at hjælpe,« siger Jan Jæger:

»Allerede mandag var jeg ude til 35 mennesker med varer. Og det tikker hele tiden ind med mails. Torsdag plejer vi at levere til 35. Jeg tror, vi runder 100 på torsdag. Vi leverer til alle, der ønsker det.«

Jan Jæger kører varer ud til sine kunder i Øster Brønderslev Vis mere Jan Jæger kører varer ud til sine kunder i Øster Brønderslev

Og han oplever rigtig god stemning, når han kører rundt med varer.

»Folk er virkelig søde. Der er ret mange, der siger, at de helst ikke vil overbelaste mig, og det er ret fantastisk, at de tænker på mig og er så taknemmelige. Jeg oplever sågar, at kunder i butikken kommer og spørger mig, og de kan hjælpe med noget,« siger Jan Jæger om den stemning, der er opstået på grund af corona-krisen.

Lignende tiltag sker i flere af de lokale købmænd, der ligger under koncernen Dagrofa.

På samme måde har supermarkeder på internettet oplevet stor interesse. Nemlig.com har været lagt fuldstændigt ned af kunder.

Rema 1000's udbringningstjeneste melder om stor interesse. Hos 'Bilka to go' vælter det ind med bestillinger, og Coopmad.dk har ligeledes oplevet et stort rykind af kunder.

Tilbage i Skibby forbereder Poul Cullary sig på, at efterspørgslen på at få leveret dagligvarer fra hans Meny-butik kan blive stor.

»Lige nu ved jeg ikke, hvor mange der vil benytte sig af det her. Hvis det bliver nødvendigt, kalder vi flere medarbejdere ind. De unge vil være gerne hjælpe til og har tilbudt at køre ud med varer på cykler,« siger Poul Cullary.

Begge købmænd tager selvfølgelig deres forholdsregler for at sørge for, at alt foregår efter myndighedernes anbefalinger.

FAKTA: Her er købmænd med ekstra tiltag Her er Dagrofa-købmænd med ekstra tiltag på grund af corona-krisen – i langt de fleste tilfælde er der mulighed for at få bragt varer til døren. Ring til dem, hvis du bor i nærheden. Meny i Fjerritslev Meny i Viborg, Sct. Mathias Center Meny i Bogense Meny i Haderslev Meny i Hesselager Spar i Haastrup Spar i Aakirkeby Min Købmand i Løvel Min Købmand i Mern

Jan Jæger i Øster Brønderslev forklarer:

»Jeg foretrækker MobilePay, for så kan jeg sætte varerne på trappen, og så undgår vi at komme til at smitte hinanden,« siger han.

Det er nogenlunde samme fremgangsmåde, Poul Cullary arbejder efter i Skibby.

»Hvis kunden er syg, så stiller vi det foran døren. Så holder vi afstand.«