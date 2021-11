Kondomer, glidecreme, en vibrator eller måske lidt massageolie.

Det er nogle af de ting, du lige nu kan gå ind på Wolt-appen og bestille og få leveret direkte til døren inden for en time i Aarhus.

Den lokale sexshop, Tys Tys, der er Danmarks ældste sexshop, har nemlig netop indgået et samarbejde med udbringningstjenesten Wolt.

Så nu kan du både få aftensmaden og desserten leveret samtidig.

»Hvis man sidder og er liderlig, så gider man ikke vente to dage på, at tingene bliver leveret,« siger medejer og butikschef hos Tys Tys, Pernille-Louise Lenskjold, til B.T.

Tys Tys, som de fleste kender fra de små lokaler ved siden af Øst for Paradis på Paradisgade i Aarhus, flyttede i marts i større lokaler bare et stenkast derfra.

Nu toner sexlegetøjet frem på facaden ud til Nørregade, hvor butikken er flyttet i større og mere eksklusive lokaler, lyder det fra Pernille-Louise Lenskjold.

Det har også skabt en øget efterspørgsel på sexlegetøj, og Tys Tys har næsten femdoblet omsætningen siden flytningen.

Derfor har de også besluttet at gøre noget ekstra for kunderne, der nu kan få fingrene i favoritterne med det samme.

»Vi har udvalgt, hvad vi mener, folk gerne vil bestille. Det er simpelthen de ting, som aarhusianerne især er vilde med,« siger butikschefen.

Den aarhusianske sexshop Tys Tys holder til i lokaler på hjørnet af Nørregade og Paradisgade. Foto: Tys Tys Vis mere Den aarhusianske sexshop Tys Tys holder til i lokaler på hjørnet af Nørregade og Paradisgade. Foto: Tys Tys

På Wolt kan du derfor blandt andet finde en fræk julekalender, den populære klitorisstimulator Satisfyer Pro, glidecreme, orgasmegel eller kondomer.

Butikken er startet med et udvalg på 10-15 produkter, og kunderne virker allerede tilfredse med ordningen.

Tirsdag gik de i luften med udbringningen, og onsdag aften har der allerede været 12 bestillinger i Aarhus.

»Vi håber at kunne være med til at normalisere sexlegetøj og vise, at det ikke er noget, man skal være flov over. Det skal være ligeså normalt som at købe en liter mælk i Føtex – du vælger bare en dildo i stedet for.«

Du kan altså hoppe ind og finde Tys Tys på Wolt, hvis du bor i Aarhus. Man kan enten forudbestille ting eller vælge at få det leveret med det samme.

Når varen er pakket i butikken, vil en kurer hente det og levere det – naturligvis i en diskret emballage.

»Det har mange gavnlige effekter at få regelmæssige orgasmer, og det kan være svært for nogle at få uden sexlegetøj – så det er bare fedt, at vi kan bidrage til, at folk får en gladere hverdag,« slutter Pernille -Louise Lendskjold.

Tys Tys åbnede tilbage i 1969. I første omgang leverer de kun til kunder i Aarhus-området, men det er ikke utænkeligt, at de med tiden vil udvide til andre byer.