Black Friday er på få år blevet årets største og mest hypede handelsdag i Danmark, men nu siger Birgit Aaby, iværksætter og dommer i Løvens Hule, fra. Hun saver Black Friday midt over.

»Black Friday er helt forfærdeligt. Der er kørt en amerikansk stemning op: ’nu skal alle ud og bruge en masse penge’. Det er fuldstændigt latterligt,« siger Birgit Aaby til B.T., og fortsætter:

»Det er et forbrugerhelvede, og det viser sig oven i købet, at forfærdeligt mange tilbud er snyd. Det er 75 procent af tilbuddene, du kan få billigere på et andet tidspunkt. Folk lader sig simpelthen snyde. Det er vildt, at det er blevet sådan.«

Selv har hun aldrig benyttet sig af tilbud på Black Friday.

Iværksætter og investor fra tv-programmet Løvens Hule Birgit Aaby giver ikke meget for Black Friday. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Iværksætter og investor fra tv-programmet Løvens Hule Birgit Aaby giver ikke meget for Black Friday. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

»Det kan jeg ærligt sige, jeg ikke har. Det siger mig absolut intet. Folk har det med at købe ting, de egentlig ikke har brug for, fordi de tror, det er billigt. Men er det det?«

Birgit Aaby er med i kampagnen ANTI BLA€K FRIDAY. Hun mener, at danskerne er hoppet med på Black Friday-bølgen, fordi vi er blevet et dybt materialistisk samfund.

»Så køber man en dyr trøje og en iPad, og så bliver vi sejere af det. Det er jo fordi, vi tror, vi bliver lykkeligere af at købe ting. Vi er kommet ind i sådan et materialistisk samfund. Det er jo helt vanvittigt, hvad vi bruger af penge,« siger hun.

Birgit Aaby deltager blandt andet i kampagnen, fordi den lanceres af App’en Freemi, hvis koncept er, at man kan give ting videre til andre gratis, når man ikke selv skal bruge det længere.

Christian Stadil er også investor i App'en Freemi, der nu lancerer en kampagne imod Black Friday. Foto: Linda Kastrup Vis mere Christian Stadil er også investor i App'en Freemi, der nu lancerer en kampagne imod Black Friday. Foto: Linda Kastrup

Hun investerede selv i App’en i et afsnit af Løvens Hule i 2016, og det samme gjorde hendes medinvestor fra samme program, Christian Stadil. De er begge fortsat investorer i Freemi.

Birgit Aaby mener, at man bidrager til en større sag ved at boykotte Black Friday.

»Prøv lige at tænke på miljøet. Vi er i gang med at ødelægge verden med vores forbrug og kød og dyre bilerm« siger Birgit Aaby.

»Vi håber, at den her kampagne mod Black Friday kan være med til at sætte fokus på, at folk skal lade være med at gå ud og købe noget, de ikke har brug for.«

Iværksætter og investor fra tv-programmet Løvens Hule Birgit Aaby nedsabler Black Friday. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Iværksætter og investor fra tv-programmet Løvens Hule Birgit Aaby nedsabler Black Friday. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Hun håber, at kampagnen kan bidrage til, at folk bliver bedre til at dele ting med hinanden.

»Det sparer rigtigt meget Co2, når du giver noget videre, så den næste ejer ikke behøver at købe nyt,« siger hun, og uddyber:

»Så køber du en iPad til Balck Friday, fordi den ser billig ud. Men hvad gør du med den gamle? Du lader den ligge og samle støv eller smider den ud, selvom der helt sikkert er nogen, der kan bruge den. Og der er vores håb, at folk bliver bedre til at give de her ting videre.«

App’en Freemi har siden afsnittet af Løvens Hule i 2016 fået 150.000 brugere. Men de tre studerende, der driver app’en, tjener fortsat ingen penge på Freemi.

»Jeg har faktisk lige været til møde med dem, og vi forsøger jo at finde ud af, hvordan vi kan tjene nogle penge,« siger Birgit Aaby, og afslutter:

»Men det er en af de eneste investeringer, som både Christian Stadil og jeg har lavet, hvor vi har fået så meget ud af så lidt. De har fået 150.000 brugere, mens de har studeret og været på SU. Det er virkelig sejt.«