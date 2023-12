Der er virkeligt godt nyt til folk ansat i den private sektor.

Helt konkret vil lønnen gennemsnitligt stige med 5,4 procent til næste år.

Det står i Økonomisk Redegørelse, der er en status over Danmarks økonomi samt en prognose for, hvordan regeringen regner med, at den vil klare sig i de kommende to år.

En redegørelse, B.T. er kommet i besiddelse af.

'Fremgangen i husholdningernes indkomster i 2024 og 2025 ventes blandt andet at være drevet af høje lønstigninger og større regulering af overførselsindkomsterne. I 2024 ventes lønstigninger i den private sektor på 5,4 pct., hvilket er det højeste siden 1980'erne,' står der i Økonomisk Redegørelse.

Redaktionschef for Penge hos B.T., Niels Phillip Kjeldsen, kalder det et tiltrængt lønboom.

»Hvis den prognose holder, er der udsigt til noget af et lønboom for ansatte i den private sektor. Det er tiltrængt efter 2022, hvor danskernes købekraft fik tæsk i et historisk omfang,« siger han og tilføjer:

»Regeringen vurderer, at mange danskeres købekraft allerede i 2024 vil være genoprettet. Det er ret optimistisk, og hvis det holder stik, vil mange danske husstande stå markant bedre allerede om et års tid.«

Her er Niels Philip Kjeldsen, der er redaktionschef for Penge på B.T. Han kalder det et lønboom, hvis den nye redegørelse holder stik. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Her er Niels Philip Kjeldsen, der er redaktionschef for Penge på B.T. Han kalder det et lønboom, hvis den nye redegørelse holder stik. Foto: Bax Lindhardt

I redegørelsen står også, at priserne på huse vil stige med 1,2 pct. i 2024 og 1,9 pct. i 2025.

»Den forholdsvis afdæmpede vækst i huspriserne skal ses i lyset af højere renter samt strammere kreditvilkår, mens øget købekraft som følge af stigende reallønninger omvendt vil løfte efterspørgslen,« står der i prognosen.

Til gengæld vil prisen på ejerlejligheder falde.

Økonomiminister Stephanie Lose (V) præsenterer Økonomisk Redegørelse klokken 11:45.