Badesituationer med børn kan vende og blive farlige på et splitsekund. Derfor skal du holde aktivt øje med ungerne helt tiden.

Få ting kan svale krop og sjæl, som en dukkert på en varm sommerdag.

Men hvis du har ungerne med på stranden, skal du tage dine forholdsregler. For hvert år sker der badeulykker, hvor børn er involveret.

Derfor skal du holde aktivt øje med barnet og ikke bare kigge med et halvt øje, understreger Lasse Serup Jensby, der er livredder og driftsleder ved Trygfonden Kystlivredning.

- Har man taget en bog, en telefon eller en avis med, kan det godt fjerne ens opmærksomhed. Men vi råder til, at man aldrig slipper børnene af syne, siger han.

Selv om poderne hygger sig i vandkanten, og du selv ligger på et tæppe lige i nærheden, kan situationen nemlig vende på et splitsekund.

Trygfondens Kystlivreddere oplever gentagne situationer, hvor børn snubler i vandet, går i panik eller bliver væk fra forældrene.

Og livredderne skal også holde øje med en masse andre personer på stranden.

Men nogle forældre kan have en tendens til at sænke skuldrene, fortæller Caroline Kleemann Falster, der er udviklingskonsulent hos Dansk Svømmeunion og specialiseret i åbent vand-svømning.

- Nogle tager det lidt for afslappet, fordi der er livreddere på stranden. Men man har stadigvæk et ansvar. Og hvis man kigger på telefon eller ligger på ryggen på strandtæppet, er man på alle måder uopmærksom, siger hun.

Det bliver problematisk, hvis barnet bliver tumlet omkuld af en bølge eller driver til havs med et badedyr, fordi strømmen er drilsk.

- Med de mindre poder skal der ikke særligt meget strøm til, før de vælter rundt i vandet og får en dårlig oplevelse, siger Caroline Kleemann Falster.

Hun råder derfor til, at du ikke bare holder øje fra vandkanten, men hopper i bølgen blå med børnene.

- Vi vil for guds skyld ikke have, at man holder sig fra det åbne vand. Men det vigtige er, at man giver børnene nogle gode, trygge oplevelser, siger hun.

Her er det også klogt at følge baderådene og kaste et blik på både vindretning, vand og strandens udformning.

Og her kan du med fordel forhøre dig hos livreddertårnet eller de lokale. Især hvis det er en strand, hvor du aldrig har været før.

- Så kan det være klogt at spørge de lokale, om det er en børnevenlig strand, om der bliver hurtigt dybt, eller om der er andre drilske forhold, siger hun.

