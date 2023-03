Lyt til artiklen

Har du også svært ved at se, hvad der er op og ned på din årsopgørelse? Eller er der tal, du bare ikke forstår?

Hjælpen er på vej, for i dag fra kl. 9.00 sidder Aske Buemann, som er CEO hos TaxHelper, parat her på B.T. for at svare på brugernes spørgsmål om årsopgørelsen. Du kan stille dit spørgsmål og følge med i livebloggen herunder: